La expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, fue internada en un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires debido a una dolencia abdominal, según confirmaron fuentes oficiales y allegadas a su equipo.

La decisión de la internación se tomó ante síntomas abdominales persistentes, por los cuales se evaluó que era necesario realizar estudios complementarios y un control más estrecho de su evolución clínica.

Según el parte médico difundido por voceros del entorno de Fernández de Kirchner, la internación no se produjo por una emergencia mayor, sino como medida de evaluación y seguimiento de su cuadro de malestar abdominal.

Durante la jornada, la vicepresidenta fue atendida por el cuerpo médico del sanatorio, que realizó exámenes de diagnóstico para determinar la causa precisa de la dolencia. Hasta el momento no se han difundido detalles sobre resultados específicos ni una declaración pública de la propia dirigente.

Desde el entorno de la exmandataria aseguraron que se encuentran a la espera de definiciones médicas para establecer un diagnóstico más claro y el tratamiento adecuado, y que no habría, por ahora, planes de extender la internación más allá de lo estrictamente necesario para la evaluación.

La noticia generó reacciones y expresiones de apoyo de distintos sectores de la política y la sociedad, quienes desearon una pronta recuperación. En tanto, los voceros oficiales mantienen silencio sobre mayores precisiones hasta que se completen las observaciones y estudios requeridos.

La internación se da en medio de una agenda política cargada para la vicepresidenta, en la que participaba de diversas actividades públicas y reuniones antes de presentar este cuadro de malestar. Por el momento, no está previsto que su situación afecte de manera significativa las funciones institucionales del Ejecutivo.