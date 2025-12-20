En lo que va del año, Argentina experimentó un crecimiento sin precedentes de la importación de ropa usada, con miles de toneladas ingresadas al país que encendieron alarmas entre industriales y comerciantes por los efectos que esta tendencia podría tener sobre la industria textil local.

Las cifras reflejan que ya entraron más de 3.500 toneladas de prendas de segunda mano, equivalentes a cerca de 200 camiones cargados, volumen que representa alrededor del 11 % de todas las importaciones de ropa que cruzan las aduanas argentinas. Esto generó preocupación en el sector por la capacidad de competir con productos extremadamente baratos.

La ropa usada se ofrece a valores que promedian 1,2 dólares por kilo, un precio muy inferior a los 18,4 dólares por kilo de la ropa nueva importada, lo que hace difícil para las marcas nacionales enfrentarse a esta competencia y pone presión sobre los precios locales.

El fenómeno se intensificó tras el fin de restricciones que rigieron durante casi 30 años para la importación de ropa usada, lo que facilitó la llegada de prendas de descarte desde el exterior, especialmente desde países con grandes mercados de segunda mano.

Empresarios del sector advierten que la masiva entrada de ropa usada pone en riesgo a fabricantes nacionales, que ya enfrentan desafíos por la competencia de productos importados y condiciones económicas complejas, y plantean interrogantes sobre si el país podría convertirse en un destino habitual para residuos textiles globales.

Además del impacto económico, desde algunos sectores se expresan inquietudes sobre controles sanitarios y ambientales, ya que estas prendas ingresan con escasa regulación sobre su origen y posibles riesgos asociados.