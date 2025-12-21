Este sábado se vivió una jornada especial y llena de alegría con la participación de numerosos niños y niñas que se acercaron a dejar su cartita a Papá Noel en el buzón del DIARIO HUARPE. La iniciativa, de carácter gratuito, convocó a familias enteras, esta vez en la plaza de Villa Krause en el departamento de Rawson, y volvió a convertirse en un clásico de la previa navideña en San Juan.

Ayudante de GRUPO HUARPE atendiendo a los niños.(Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

En los últimos días, el buzón oficial ya comenzó a recibir las primeras cartas, marcando el inicio de una nueva edición de esta propuesta que invita a los más pequeños a expresarse mediante dibujos, mensajes y deseos dirigidos a Papá Noel. La actividad tuvo como eje un buzón especialmente diseñado para que los niños puedan depositar sus producciones de manera sencilla y divertida.

Niños depositando su cartita de Navidad con su dibujo y deseo de regalo. (Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

Durante la jornada, muchos chicos compartieron qué regalos esperan y con quiénes planean pasar la Nochebuena y la Navidad, en relatos cargados de emoción y referencias al encuentro familiar, uno de los valores centrales de estas fiestas.

(Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

La dinámica de participación es simple: los niños pueden realizar un dibujo o escribir su carta navideña, incluso utilizando la plantilla para colorear que fue publicada en la contratapa del DIARIO HUARPE, y luego depositarla en cualquiera de los buzones oficiales habilitados.

(Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

La iniciativa continuará este domingo, cuando el buzón navideño se traslade al Parque de Mayo, en Capital. La actividad se desarrollará a partir de las 19 horas en el sector de juegos, donde se espera nuevamente una gran concurrencia de familias que buscan sumar a los más chicos a esta experiencia llena de magia e ilusión.

(Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

(Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

(Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

(Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

(Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)