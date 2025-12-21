Provinciales > A pleno
Fuerte movimiento comercial en San Juan en la previa de Navidad
En la previa de la Navidad, el centro de San Juan vivió este sábado una jornada intensa, con gran afluencia de público que salió a realizar compras de último momento, una costumbre que se repite año tras año pero que, en esta ocasión, mostró señales claras de reactivación comercial.
Carlos Iramain, secretario de la Cámara de Comerciantes Unidos, aseguró a DIARIO HUARPE que el movimiento comenzó a notarse con fuerza tras el proceso electoral. “Cambió la mentalidad de la gente, se acabó el miedo y eso se ve reflejado en la calle”, explicó.
Según detalló, hubo buen nivel de ventas en rubros como indumentaria, calzado, perfumería y gastronomía. “Los bares están llenos y los comerciantes están conformes con lo que está pasando”, remarcó.
Promociones que impulsaron el consumo
Uno de los factores que ayudó a anticipar las compras fue la entrega de una botella de vino a quienes superaban un monto determinado en sus tickets. La iniciativa superó las expectativas: “Desde el 18 hasta hoy a la tarde se agotó todo el stock de vino. Fue un éxito total”, afirmó Iramain.
El ticket promedio de compra en la provincia se ubicó alrededor de los $40.000, un número que, según el sector, refleja una mejora respecto a meses anteriores y permitió incentivar el consumo previo a las fiestas.
Buenas expectativas para Reyes
De cara a lo que viene, desde la Cámara de Comerciantes Unidos señalaron que los negocios ya se están preparando para el Día de Reyes. “Las jugueterías están listas y creemos que vamos a cerrar un año positivo y comenzar otro también positivo”, sostuvo el dirigente.
Finalmente, Iramain llamó a mantener el optimismo y destacó que el comercio sanjuanino muestra señales de recuperación sostenida, con mayor circulación de dinero y consumidores dispuestos a comprar, incluso en un contexto económico complejo.