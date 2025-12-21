En la previa de la Navidad, el centro de San Juan vivió este sábado una jornada intensa, con gran afluencia de público que salió a realizar compras de último momento, una costumbre que se repite año tras año pero que, en esta ocasión, mostró señales claras de reactivación comercial.

(Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

Carlos Iramain, secretario de la Cámara de Comerciantes Unidos, aseguró a DIARIO HUARPE que el movimiento comenzó a notarse con fuerza tras el proceso electoral. “Cambió la mentalidad de la gente, se acabó el miedo y eso se ve reflejado en la calle”, explicó.

Según detalló, hubo buen nivel de ventas en rubros como indumentaria, calzado, perfumería y gastronomía. “Los bares están llenos y los comerciantes están conformes con lo que está pasando”, remarcó.

Promociones que impulsaron el consumo

Uno de los factores que ayudó a anticipar las compras fue la entrega de una botella de vino a quienes superaban un monto determinado en sus tickets. La iniciativa superó las expectativas: “Desde el 18 hasta hoy a la tarde se agotó todo el stock de vino. Fue un éxito total”, afirmó Iramain.

El ticket promedio de compra en la provincia se ubicó alrededor de los $40.000, un número que, según el sector, refleja una mejora respecto a meses anteriores y permitió incentivar el consumo previo a las fiestas.

Buenas expectativas para Reyes

De cara a lo que viene, desde la Cámara de Comerciantes Unidos señalaron que los negocios ya se están preparando para el Día de Reyes. “Las jugueterías están listas y creemos que vamos a cerrar un año positivo y comenzar otro también positivo”, sostuvo el dirigente.

Finalmente, Iramain llamó a mantener el optimismo y destacó que el comercio sanjuanino muestra señales de recuperación sostenida, con mayor circulación de dinero y consumidores dispuestos a comprar, incluso en un contexto económico complejo.