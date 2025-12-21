El Gobierno federal evalúa la posibilidad de presentar una nueva denuncia judicial contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) si la entidad no presenta de forma inmediata sus balances y estados contables, tal como lo exige la Inspección General de Justicia (IGJ).

La advertencia fue formulada por representantes oficiales tras un nuevo plazo otorgado a la AFA para ponerse al día con la presentación de la documentación contable requerida por la IGJ, que es el organismo responsable de controlar a las asociaciones civiles y las sociedades en el país.

Desde la Secretaría de Deportes y desde la IGJ señalaron que existe preocupación por la falta de transparencia en la rendición de cuentas y por la reiterada demora en la entrega de balances por parte de la entidad rectora del fútbol argentino.

Si la AFA no cumple con las exigencias formales en los tiempos fijados, el Poder Ejecutivo analiza avanzar con una denuncia ante la Justicia para que se adopten medidas de control y se investigue la posible comisión de ilícitos o la vulneración de normas societarias.

El reclamo se da en el marco de una serie de tensiones entre el Gobierno y la dirigencia del fútbol argentino, que incluye debates por la aplicación de leyes de financiamiento y la transparencia en el manejo de recursos.

La AFA, por su parte, aún no difundió un cronograma claro de cuándo presentará la documentación exigida, aunque desde algunos sectores del fútbol se aduce que los balances están en proceso de revisión interna, y se busca cumplir con los requerimientos sin generar un conflicto público mayor.

El riesgo de una denuncia formal implicaría la intervención de la Justicia en el control de la entidad, una situación que no se da con frecuencia en el contexto del fútbol argentino pero que podría acelerarse si la AFA sigue sin atender los pedidos de la IGJ.

Por ahora, el Gobierno mantiene el llamado a la AFA para que dé una respuesta definitiva antes de avanzar con acciones judiciales, en un cruce que pone en la mira la transparencia en los organismos del deporte nacional.