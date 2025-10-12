Tomás Fonzi se encuentra actualmente haciendo "doblete" entre el teatro y un reciente proyecto de streaming, aunque uno de ellos ha quedado en pausa.

La contracara del éxito teatral es la interrupción de su ciclo de streaming. Al ser consultado, se sinceró: "No, con el programa de stream estamos en un breve impasse. Fue un ciclo cumplido también".

El programa, que realizaba con Emilia Attias y Marina Bellati por DGO, se interrumpió por el Mundial de Clubes. El actor explicó que la intención es retomarlo, pero que en este momento están "complicados por temas de agenda".

Para Fonzi, esta fue su primera vez al frente de un formato de streaming, una experiencia que disfrutó mucho. Describió el ciclo como una especie de "híbrido" que "no terminaba de ser un programa de streaming diario", sino más bien un "podcast" de solo dos horas los martes.

El contenido del programa era temático: "Cada semana tocábamos un tema puntual" que versaba sobre "vínculos". Se centraba en distintos tipos de vínculos o problemáticas puntuales, trayendo especialistas de todo tipo, tanto de terapia alternativa como de medicina convencional, lo que generaba "contrapuntos muy interesantes". A pesar de la pausa, el actor está "súper contento con lo que hicimos" y afirmó que los programas siguen estando colgados en YouTube y tienen "súper repercusión".

Fonzi cerró reflexionando sobre la alegría del público en el teatro: "Se ve reflejado durante la función porque la reacción del público es permanente". Mencionó que hay momentos en que la gente, después de una risa larga, dice: “Ay, no puedo más, necesito respirar”, y concluyó que en estos momentos, saber que se va a hacer "una hora de ejercicio de risa, es oro en polvo y no tiene precio".