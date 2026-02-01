La Vuelta a San Juan 2026 bajó el telón este domingo con la Etapa 9 disputada sobre la Avenida Circunvalación. El ciclista Tomás Moyano se quedó con el triunfo en un cierre vibrante y a pura velocidad. El corredor del equipo Municipalidad de Santa Lucía se impuso en el sprint final y selló una actuación destacada ante el público sanjuanino.

La jornada decisiva se desarrolló en el tradicional anillo vial de la provincia, escenario ideal para un final rápido y técnico, con gran cantidad de personas acompañando desde distintos puntos del circuito. Tras los nueve giros completos a la Circunvalación, Moyano lanzó su ataque en los metros finales y cruzó la meta en primer lugar, desatando el festejo de su equipo. En segunda posición quedó el chileno Cristóbal Baeza Muñoz, de Plus Performance, y tercero Joao Pedro Rossi, de Localiza Meoo / Swift Pro.

El resultado fue oficializado por el Colegio de Comisarios, confirmando el triunfo del ciclista sanjuanino en una etapa que reunió emoción, estrategia y un marco multitudinario, acorde al cierre de la 41ª edición de la competencia más importante del ciclismo provincial.

Con esta victoria, Tomás Moyano inscribe su nombre entre los ganadores de la Vuelta a San Juan 2026 y le dio una alegría especial al conjunto de la Municipalidad de Santa Lucía, protagonista de una destacada actuación en la jornada final disputada en la Avenida Circunvalación.