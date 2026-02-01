Cristóbal Baeza Muñoz se consagró campeón de la Vuelta a San Juan 2026

La Vuelta a San Juan 2026 ya tiene a su gran campeón: Cristóbal Baeza Muñoz, ciclista chileno del equipo Plus Performance, se quedó con la clasificación general y se consagró en la 41ª edición de la competencia más representativa del ciclismo provincial.

El título se selló en la novena y última etapa, disputada en la Avenida Circunvalación, donde Baeza Muñoz volvió a mostrar solidez y regularidad. El chileno finalizó segundo en la etapa, solo por detrás del ganador Tomás Moyano, del equipo Municipalidad de Santa Lucía, y por delante del brasileño João Pedro Rossi, del Localiza Meoo / Swift Pro, resultado que le permitió asegurar definitivamente la General.

El trabajo realizado consolidó su consagración en la carrera, pese a no haber ganado ninguna etapa de la competencia, apoyado en su destacada performance en la etapa contrarreloj. En esa ocasión, el pedalista trasandino logró el segundo puesto.

La victoria de Baeza Muñoz en San Juan tuvo un valor especial por la historia personal del campeón. Tras practicar triatlón desde los 6 años, Cristóbal tomó en agosto del año pasado una decisión trascendental: dejar esa disciplina y apostar de lleno al ciclismo de ruta. “Cambiarme de deporte fue una decisión súper, súper difícil. Tuve que cambiar todo lo que venía haciendo desde chico, pero fue un cambio increíble”, expresó emocionado.

El corredor reconoció que el impulso final para dar ese paso llegó desde su entorno más cercano. “Me lo venían diciendo hace rato, pero fue cuando mi familia me abrió los ojos. Hoy no puedo estar más feliz”, señaló, agradeciendo el acompañamiento constante de los suyos.

Visiblemente conmovido tras la consagración, Baeza Muñoz dedicó el logro a su familia, a su staff técnico y a quienes confiaron en él desde el inicio del proyecto. “Mi familia debe estar mirándome, los amo, mi equipo también. No quiero dejar de nombrar a nadie, estoy súper feliz”, afirmó.

Además, reveló que el sueño de ganar la general comenzó a tomar forma con el correr de las etapas. “Por supuesto que soñaba con ganar la General. Desde que trabajo con Pedro sabemos que vamos a hacer grandes cosas”, aseguró, destacando la confianza y el trabajo conjunto que hoy dieron sus frutos.

Así, Cristóbal Baeza Muñoz cerró una Vuelta a San Juan inolvidable, no solo por el título, sino por lo que representa: la confirmación de que un cambio valiente de rumbo puede conducir a lo más alto del podio.

General individual

1) #115 Cristóbal Baeza Muñoz - Plus Performance

2) #123 Cristóbal Ramírez Vera - Selección Chile

3) #07 Tomás Contte - Municipalidad de Pocito

General Sub 23

1) #25 Máximo Gómez Ortuño - Municipalidad de Chimbas

2) #86 Nicolás Reynoso - Oeste Neumáticos

3) #34 Martín Mancilla Labrin - Stamina Racing

Mejor sanjuanino

1) #22 Rubén Ramos Meglioli - Municipalidad de Chimbas

2) #02 Gerardo Tivani - Municipalidad de Pocito

3) #141 Marcos León Rodríguez - Diberbool

General Meta de Montaña

1) #166 Fredd Matute Baca - HyF Liro Recovery Sport

2) #123 Cristóbal Ramírez Vera - Selección Chile

3) #21 Lisandro Bravo - Municipalidad de Chimbas

General Meta Sprint

1) #24 Julián Barrientos - Municipalidad de Chimbas

2) #166 Fredd Matute Baca - HyF Liro Recovery Sport

3) #21 Lisandro Bravo - Municipalidad de Chimbas

Mejor equipo

1) Localiza Meoo / Swift Pro

2) Municipalidad de Chimbas

3) Plus Racing Cycling Team