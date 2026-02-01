Lautaro Martínez volvió a decir presente en la red y fue clave en la victoria del Inter, que se impuso 2-0 como visitante ante Cremonese por la fecha 23 de la Serie A. El delantero argentino abrió el marcador y encaminó un nuevo triunfo del conjunto nerazzurro, que continúa firme en lo más alto del campeonato.

El Toro atraviesa un gran momento futbolístico y lo ratifica partido a partido. Con su gol, estiró su racha goleadora y alcanzó los 13 tantos en el torneo, consolidándose como el máximo artillero de la liga italiana y una de las figuras determinantes del certamen.

El Inter manejó el encuentro con autoridad, golpeó en los momentos justos y selló una victoria importante fuera de casa, que le permite seguir marcando diferencias en la tabla. El segundo gol terminó de asegurar el resultado y desactivar cualquier intento de reacción del local.

Con este triunfo, el equipo de Milán se mantiene como único líder con 55 puntos, sacándole ocho de ventaja al Milan (47), su inmediato perseguidor, que deberá enfrentar a Bologna el próximo martes en busca de no perderle pisada al puntero.

Mientras tanto, Lautaro Martínez continúa siendo el estandarte ofensivo del Inter y uno de los grandes protagonistas de la Serie A, sosteniendo con goles la ilusión nerazzurra de pelear hasta el final por el título.