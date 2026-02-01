Huarpe Deportivo > Liga Profesional
Boca venció por 2-0 a Newell’s en La Bombonera
Boca Juniors volvió a sonreír en el Torneo Apertura y se reencontró con el triunfo tras imponerse por 2 a 0 ante Newell’s Old Boys, en un partido correspondiente a la tercera fecha de la Zona A, disputado en una Bombonera colmada.
El Xeneize, dirigido por Claudio Úbeda, fue de menor a mayor y logró destrabar un encuentro que por momentos se presentó cerrado gracias a la jerarquía individual y a su eficacia en los momentos clave. La apertura del marcador llegó a través de un verdadero golazo de Lautaro Blanco, que sacó un potente remate desde afuera del área para vencer al arquero rojinegro y desatar el festejo del público local.
Con la ventaja a su favor, Boca ganó confianza y manejó mejor los tiempos del partido, aunque no estuvo exento de polémica. En el complemento, el árbitro sancionó un penal muy discutido a favor del conjunto azul y oro, que Leandro Paredes cambió por gol con un remate certero desde los doce pasos para sellar el 2-0 definitivo.
El encuentro también marcó el debut de Santiago Ascacíbar y Ángel Romero, dos de las caras nuevas que sumaron sus primeros minutos con la camiseta de Boca y dejaron buenas sensaciones de cara a lo que viene en el certamen.
Con este resultado, Boca logró su segundo triunfo en tres presentaciones en el Torneo Apertura, dejó atrás el traspié de la fecha anterior ante Estudiantes y se ilusiona con seguir creciendo futbolísticamente, respaldado por su gente y con la mira puesta en consolidarse como protagonista en la Zona A.
Formación de Boca Juniors confirmada
Titulares
(1) Agustín Marchesín
- (24) Juan Ignacio Barinaga
- (2) Lautaro Di Lollo
- (32) Ayrton Costa
- (3) Lautaro Blanco
- (25) Santiago Ascacíbar
- (5) Leandro Paredes
- (21) Ander Herrera
- (37) Gonzalo Gelini
- (41) Iker Zufiaurre
- (7) Exequiel Zeballos
Suplentes
- (12) Leandro Brey
- (4) Nicolás Figal
- (23) Marcelo Weigandt
- (26) Marco Pellegrino
- (30) Tomás Belmonte
- (19) Agustín Martegani
- (36) Tomás Aranda
- (29) Ángel Romero
- (22) Kevin Zenón
- (15) Williams Alarcón
- (27) Malcom Braida
- (18) Milton Delgado
Entrenador: Claudio Úbeda
Formación de Newell`s confirmada
Titulares
- (21) Gabriel Arias
- (14) Armando Méndez
- (15) Saúl Salcedo
- (23) Nicolás Goitea
- (3) Martín Luciano
- (19) Jerónimo Gómez Mattar
- (26) Rodrigo Herrera
- (33) Walter Nuñez
- (20) Facundo Guch
- (13) Matías Cóccaro
- (27) Luciano Herrera
Suplentes
- (1) Williams Barlasina
- (6) Jherson Mosquera
- (24) Gabriel Risso Patrón
- (34) Valentino Torrente
- (28) Jerónimo Russo
- (5) Luca Regiardo
- (8) David Sotelo
- (10) Valentino Acuña
- (29) Marcelo Esponda
- (9) Michael Hoyos
- (17) Franco García
- (99) Juan Ignacio Ramírez
Entrenador: Favio Orsi