Boca Juniors volvió a sonreír en el Torneo Apertura y se reencontró con el triunfo tras imponerse por 2 a 0 ante Newell’s Old Boys, en un partido correspondiente a la tercera fecha de la Zona A, disputado en una Bombonera colmada.

El Xeneize, dirigido por Claudio Úbeda, fue de menor a mayor y logró destrabar un encuentro que por momentos se presentó cerrado gracias a la jerarquía individual y a su eficacia en los momentos clave. La apertura del marcador llegó a través de un verdadero golazo de Lautaro Blanco, que sacó un potente remate desde afuera del área para vencer al arquero rojinegro y desatar el festejo del público local.

Con la ventaja a su favor, Boca ganó confianza y manejó mejor los tiempos del partido, aunque no estuvo exento de polémica. En el complemento, el árbitro sancionó un penal muy discutido a favor del conjunto azul y oro, que Leandro Paredes cambió por gol con un remate certero desde los doce pasos para sellar el 2-0 definitivo.

El encuentro también marcó el debut de Santiago Ascacíbar y Ángel Romero, dos de las caras nuevas que sumaron sus primeros minutos con la camiseta de Boca y dejaron buenas sensaciones de cara a lo que viene en el certamen.

Con este resultado, Boca logró su segundo triunfo en tres presentaciones en el Torneo Apertura, dejó atrás el traspié de la fecha anterior ante Estudiantes y se ilusiona con seguir creciendo futbolísticamente, respaldado por su gente y con la mira puesta en consolidarse como protagonista en la Zona A.

Formación de Boca Juniors confirmada

Titulares

(1) Agustín Marchesín

(24) Juan Ignacio Barinaga

(2) Lautaro Di Lollo

(32) Ayrton Costa

(3) Lautaro Blanco

(25) Santiago Ascacíbar

(5) Leandro Paredes

(21) Ander Herrera

(37) Gonzalo Gelini

(41) Iker Zufiaurre

(7) Exequiel Zeballos

Suplentes

(12) Leandro Brey

(4) Nicolás Figal

(23) Marcelo Weigandt

(26) Marco Pellegrino

(30) Tomás Belmonte

(19) Agustín Martegani

(36) Tomás Aranda

(29) Ángel Romero

(22) Kevin Zenón

(15) Williams Alarcón

(27) Malcom Braida

(18) Milton Delgado

Entrenador: Claudio Úbeda

Formación de Newell`s confirmada

Titulares

(21) Gabriel Arias

(14) Armando Méndez

(15) Saúl Salcedo

(23) Nicolás Goitea

(3) Martín Luciano

(19) Jerónimo Gómez Mattar

(26) Rodrigo Herrera

(33) Walter Nuñez

(20) Facundo Guch

(13) Matías Cóccaro

(27) Luciano Herrera

Suplentes

(1) Williams Barlasina

(6) Jherson Mosquera

(24) Gabriel Risso Patrón

(34) Valentino Torrente

(28) Jerónimo Russo

(5) Luca Regiardo

(8) David Sotelo

(10) Valentino Acuña

(29) Marcelo Esponda

(9) Michael Hoyos

(17) Franco García

(99) Juan Ignacio Ramírez

Entrenador: Favio Orsi