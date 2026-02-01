DECSA trabaja para restablecer el servicio eléctrico en localidades de Caucete

En el marco de la emergencia climática que afecta a distintas zonas del departamento Caucete, la empresa DECSA emitió un comunicado donde emite que continúa trabajando de manera ininterrumpida para sostener y restablecer el servicio eléctrico. Esto se da pese a las difíciles condiciones provocadas por las fuertes tormentas registradas en los últimos días.

DECSA responde a la emergencia climática con acciones operativas en zonas críticas.

Según detallaron desde la empresa, los fenómenos meteorológicos impactaron con fuerza sobre la línea eléctrica que une Bermejo y Marayes, donde más de 10 kilómetros de tendido resultaron gravemente afectados, generando interrupciones en el suministro y complicaciones operativas.

En Marayes, DECSA instaló un grupo generador, lo que permitió que la localidad cuente actualmente con suministro eléctrico. Una situación similar se dio en La Planta, donde se trasladó otro equipo generador para garantizar el funcionamiento de la planta potabilizadora de agua y el abastecimiento eléctrico del sector, priorizando servicios esenciales.

En tanto, en Difunta Correa, el servicio se mantiene activo mediante el sistema disponible, mientras que en Bermejo las cuadrillas continúan trabajando intensamente para lograr el restablecimiento total del suministro. A su vez, en Las Chacras avanzan las tareas de reparación, con intervención directa sobre la infraestructura dañada.

Desde DECSA adelantaron que en los próximos días continuarán las labores y se evalúa la instalación de un grupo generador en una subestación clave, con el objetivo de abastecer a parte de la población mientras avanzan las reparaciones definitivas.

Los trabajos se desarrollan en un contexto complejo, marcado por lluvias, granizo y crecidas, factores que dificultan el acceso al terreno y condicionan los tiempos de intervención. Pese a ello, la empresa remarcó su compromiso de mantener presencia territorial, responsabilidad operativa y respuesta permanente ante la emergencia.

“Seguimos trabajando para que la energía vuelva a cumplir su función esencial: brindar tranquilidad y continuidad a la vida diaria de la comunidad”, señalaron desde DECSA, al tiempo que destacaron el esfuerzo de los equipos técnicos desplegados en las zonas más afectadas.

El comunicado