Torra anuncia elecciones anticipadas en Cataluña y pone fin al gobierno de coalición

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente catalán, Quim Torra, anunció hoy que convocará elecciones anticipadas en Cataluña, sin precisar la fecha de los comicios, tras considerar rota la coalición de gobierno formada por los dos principales partidos independentistas de la norteña región de España.



La decisión de Torra llega en la antesala de la reunión que mantendrá el 6 de febrero en Barcelona con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que fue pactada por sus socios de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), a quienes el líder secesionista atribuyó una "deslealtad".



"La legislatura no tiene más recorrido político, llegó a su final", anunció Torra, quien compareció por sorpresa en el Palacio de la Generalitat, sede del Ejecutivo regional en Barcelona.



"El lunes se permitió que la decisión de un órgano incompetente me dejara sin escaño", explicó el líder secesionista, refiriéndose a que el presidente del Parlamento regional, Roger Torrent, de ERC, acató la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirarle su acta de diputado.



"Creo y estoy convencido que la represión se combate sin replegarse. Ningún gobierno puede funcionar sin lealtad entre sus socios", remarcó Torra.



El todavía presidente regional informó que su gobierno aprobará hoy mismo el proyecto de presupuestos para este año -que fue pactado con la izquierda- y recién después de que las cuentas salgan adelante en el Parlamento pondrá fecha a las elecciones.



De acuerdo con el calendario, esto llevaría la aprobación de los presupuestos a principios de marzo y las elecciones dos meses después, en mayo.



Entre tanto, Torra subrayó que mantiene la "responsabilidad y determinación de explorar la voluntad de diálogo del gobierno español", de ahí que se reunirá con Sánchez la próxima semana.



Tras la crisis entre los dos principales socios independentistas, Torra defendió su decisión de anticipar los comicios para que sean los ciudadanos los que decidan "las nuevas mayorías".



"Quiero un país que respete el principio de radicalidad democrática", dijo el polémico dirigente secesionista en un tramo de su discurso.



Torra asumió su cargo en mayo de 2018 con una actitud abiertamente confrontativa en representación del ex presidente Carles Puigdemont, quien no podía regresar a Cataluña desde su auto exilio en Bélgica, ya que pesaba sobre él una orden de búsqueda y captura en relación con su papel en el fallido intento de secesión de octubre de 2017.



El partido de Puigdemont, Junts per Catalunya (JxC), había sido la fuerza independentista más votada -por delante de ERC- en las elecciones de diciembre de 2017, que fueron convocadas tras la intervención de la región por parte del Ejecutivo español y que ganó el partido liberal Ciudadanos sin mayoría suficiente para gobernar.



Pero el acuerdo entre JxC y ERC, el partido que lidera el ex vicepresidente Oriol Junqueras -quien ahora cumple 13 años de condena por sedición-, junto con la abstención de los anticapitalistas de la CUP, permitió a los independentistas retener el poder.