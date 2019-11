Tottenham goleó con aporte de Lo Celso

Tottenham goleó 4-0 a Estrella Roja como visitante por la fecha 4 de la Fase de Grupos de la Champions League y se afianzó en el segundo lugar del Grupo B detrás del Bayern Munich. Giovani Lo Celso, que metió un gol, fue titular al igual que Paulo Gazzaniga y Juan Foyth. Mateo García salió en el complemento en el conjunto local. El equipo de Mauricio Pochettino, finalista de la última edición de la Liga de Campeones, no está pasando un buen momento, pero encontró una victoria que le da respiro.

Los Spurs abrieron el marcador a los 34 minutos de la primera mitad con un increíble gol de Gio Lo Celso. El volante argentino recuperó la pelota en su propio campo y armó la contra. Asistió a Harry Kane, que estrelló la pelota en el palo, luego Heung-Min Son disparó pero la salvaron en la línea, tras una serie de rebote le volvió a quedar a Kane, que remató al medio y Son reventó el travesaño, pero por suerte ahí estaba Lo Celso para terminar de empujarla.

En el segundo tiempo, el surcoreano anotó un doblete en cuatro minutos para comenzar a liquidar la serie. Primero definiendo fuerte arriba ante la salida de Milan Borjan y luego culminando una buena jugada colectiva por derecha. Cerró el triunfo Christian Eriksen con una definición al primer palo.

De esta manera Tottenham llegó a 7 unidades y quedó a 5 de Bayern Munich (12) que previamente derrotó al Olympiacos, último con 1 y próximo rival de los Spurs. Por su parte, Estrella Roja quedó con 3 unidades y quedó lejos de meterse en octavos de final, aunque todavía sueña. En la próxima jornada, recibirá a los alemanes. Ambos partidos se jugarán el martes 26 de noviembre desde las 17.00.

Juventus resolvió el trámite

Juventus todavía no despliega el juego asociado que pregona el técnico Maurizio Sarri, pero es bastante fiable en cuanto a los resultados. Vuelve de Moscú con el pasaje asegurado a los octavos al vencer 2-1 a Lokomotiv, con un gol en tiempo de descuento del ingresado Douglas Costa, asistido por un taco de Gonzalo Higuaín, que antes había estado cerca de marcar con un par de definiciones que le tapó el arquero. Pocas pero productivas intervenciones de Pipita.

Juventus se puso rápido en ventaja con un tiro libre de Cristiano Ronaldo que al arquero Guilherme se le escurrió entre las piernas. Dio la impresión de que la pelota había ingresado antes de que la empujara Ramsey, pero la UEFA le otorgó el gol al media-punta galés. Cristiano está menos implacable de lo acostumbrado: un festejo en cuatro encuentros. Y no le gustó ser reemplazado en el final; a la salida hizo un gesto de disconformidad que pareció dirigido a Sarri.

Si bien la derrota no compromete la clasificación, lo preocupante del Atlético de Madrid es que no muestra la solidez que es un sello en los casi ocho años que lleva Diego Simeone. Como si el equipo no hubiera asimilado todavía las salidas de varios referentes defensivos: Diego Godín, Filipe Luis y Juanfrán. Bayer Leverkusen le ganó 2-1 al aprovechar un insólito gol en contra de Thomas y un error del zaguero Mario Hermoso.

