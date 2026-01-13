San Juan será escenario del Tour del Sol 2026, una competencia de ciclismo amateur para categorías Libres y Máster que se disputará desde el jueves 15 hasta el domingo 18 de enero. El evento contará con la participación de 300 ciclistas y recorrerá distintos departamentos de la provincia.

La prueba es organizada por la Asociación Civil A Pedal San Juan, con apoyo del Gobierno provincial, y forma parte del calendario oficial de la Federación Ciclista Sanjuanina. Además, se presenta como la antesala de la Vuelta a San Juan, que se desarrollará entre el 23 de enero y el 1 de febrero.

El Tour del Sol 2026 reunirá a ciclistas provenientes de San Juan, Mendoza, San Luis, La Rioja, Tucumán y Buenos Aires, entre otras provincias, consolidando una convocatoria federal en el inicio del calendario estival.

La competencia se dividirá en cuatro etapas. La primera se correrá en el circuito de Santa Lucía. La segunda tendrá lugar en la Ruta del Sol, con subida y bajada en el paredón del dique y final en la Morgue Judicial. El tercer capítulo se trasladará al departamento Sarmiento, con llegada en la localidad de Pedernal. El cierre será con la cuarta y última etapa en la Avenida de Circunvalación.

De esta manera, el Tour del Sol 2026 vuelve a posicionarse como una de las principales pruebas amateur del ciclismo sanjuanino, con un recorrido que atraviesa distintos puntos de la provincia y convoca a competidores de todo el país.