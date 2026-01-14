Tres hombres de 27, 30 y 40 años fueron detenidos este martes en la ciudad de Resistencia, Chaco, acusados de golpear y abusar sexualmente en grupo a una joven de 22 años. El hecho ocurrió en una calle del barrio Chino y hay un cuarto implicado que continúa prófugo.

Según la denuncia, el ataque se produjo cerca de las 8 de la mañana, cuando la víctima caminaba por la zona de la calle 12 y fue interceptada por cuatro hombres. De acuerdo al relato, dos de ellos comenzaron a tocarla en distintas partes del cuerpo y la obligaron a consumir alcohol junto al grupo.

Ante la negativa de la joven, uno de los agresores la habría golpeado violentamente en el rostro con un ladrillo. La víctima también indicó que intentaron llevarla por la fuerza hacia el interior de una vivienda, situación que fue interrumpida por la intervención de un vecino y familiares.

Tras el episodio, la joven se dirigió a una dependencia policial acompañada por su hermana y su prima. Allí fue trasladada a la División Violencia Familiar y de Género, donde formalizó la denuncia, y luego derivada al Hospital Perrando para recibir asistencia médica.

Con los datos aportados, la Policía identificó a los sospechosos y realizó un operativo en un rancho precario de la zona. Cerca de las 11, efectivos de la Comisaría 10ª Metropolitana detuvieron a tres de los acusados en el barrio Toba, mientras que el cuarto continúa siendo intensamente buscado.

La causa fue caratulada como presunto abuso sexual simple en concurso real con lesiones leves. Los detenidos permanecen alojados en una unidad policial a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación y continúa la búsqueda del prófugo.