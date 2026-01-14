La empresaria señalada como presunta amante de Luciano Castro decidió dar su versión de los hechos y rompió el silencio en medio de la exposición mediática que rodea al actor. A través de audios y mensajes enviados al programa A la Tarde (América TV), la mujer negó varias de las versiones que circularon en los últimos días y aseguró que no tiene interés en obtener notoriedad pública.

El nombre de Valeria surgió luego de que trascendieran audios que Castro le habría enviado a Sarah Borrell, una joven danesa, y tras el testimonio público de Tamara Bella. A partir de allí, en el programa DDM se informó que una tercera mujer habría estado vinculada al actor durante la grabación de una publicidad de antialérgicos.

Tras conocerse esa información, Valeria envió un audio a A la Tarde, que fue presentado por la conductora Karina Mazzocco. En su mensaje, la empresaria buscó despejar versiones que circularon en redes y medios. “Quiero aclarar que a mí no me dijo ‘Buen día, guapa’. Vino por trabajo las dos veces a filmar a casa”, expresó.

En el mismo audio, la mujer remarcó que lleva una vida alejada de los medios y de la exposición pública. “Yo solamente me dedico a trabajar. No me meto en estas situaciones, no tengo redes sociales y mantengo un perfil bajísimo”, afirmó. Además, señaló que desconoce cómo se filtró la información que la involucró en el escándalo: “No sé quién filtró esta situación ni cómo pasó”.

Durante la emisión del programa, Mazzocco también compartió mensajes que intercambió en tiempo real con la empresaria, quien reiteró su postura. “Yo no busco ni plata ni fama. Mi vida es otra”, escribió mientras se encontraba viajando hacia la costa.

Consultada sobre la posibilidad de que existan imágenes o material que la vinculen con Castro, Valeria respondió que no le preocupa, ya que durante las grabaciones hubo muchas personas presentes en su domicilio. También calificó como “una locura” la versión que indicaba que se habría pedido dinero a cambio de videos o chats privados.

Ante la propuesta de salir al aire, la empresaria se negó y explicó que no se siente cómoda con la exposición mediática. “No soy de dar notas ni de mostrarme, ni siquiera por mis propias empresas”, sostuvo.

De esta manera, Valeria optó por dar su versión a través de mensajes y audios, mantener un perfil bajo y despegarse de las versiones que la señalan, mientras el caso continúa generando repercusión en los medios de espectáculos.