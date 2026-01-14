El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que su país se quedará con Groenlandia “de una forma u otra”, argumentando que, de lo contrario, Rusia o China podrían tomar el control de la isla.

Trump sostuvo que controlar este territorio autónomo de Dinamarca, rico en minerales, es esencial para la seguridad nacional ante el aumento de la actividad militar rusa y china en el Ártico. “Si no tomamos Groenlandia, Rusia o China lo harán, y no voy a permitir que eso pase”, dijo el mandatario a periodistas a bordo del Air Force One, a pesar de que ninguno de esos países reclama actualmente la isla.

Durante un encuentro con ejecutivos de empresas petroleras en la Casa Blanca, Trump afirmó que Estados Unidos intervendrá en la situación de Groenlandia “les guste o no” y que, si Washington no actúa, otros actores globales podrían incrementar su presencia estratégica en la región.

El mandatario se mostró dispuesto a negociar un acuerdo con Groenlandia, pero recalcó: “De una forma u otra, vamos a tener Groenlandia. Cuando la poseemos, la defendemos”.

Dinamarca y aliados europeos expresaron su preocupación ante las declaraciones de Trump, recordando que la isla desempeña un papel estratégico entre América del Norte y el Ártico. Estados Unidos mantiene una base militar allí desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Groenlandia, colonia danesa hasta 1953 y autónoma desde 1979, ha manifestado que sus habitantes deben decidir sobre su futuro. La mayoría de la población y de los partidos políticos se oponen a quedar bajo control estadounidense.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió que cualquier intento de EE. UU. de tomar la isla por la fuerza destruiría 80 años de vínculos de seguridad transatlánticos. Trump desestimó la advertencia y aseguró que Groenlandia necesita más a Estados Unidos de lo que EE. UU. necesita a Groenlandia.