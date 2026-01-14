El departamento Rawson atraviesa uno de los momentos de mayor expansión comercial de los últimos años. Este 2026 comenzó con un marcado recambio en el perfil de los negocios: los comercios chicos dejaron de verse como locales barriales para pasar a formar parte de un circuito comercial de gran escala, similar al de la Peatonal sanjuanina. Y con ese cambio, también llegaron los aumentos en los alquileres.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el vicepresidente del Colegio Público de Corredores Inmobiliarios de San Juan, Leonardo Pérez, confirmó que los valores en Rawson se acercan cada vez más a los del microcentro capitalino. “Desde el mercado inmobiliario estamos manejando incrementos trimestrales con índice ICL”, explicó. “Los últimos aumentos rondan entre el 8 y el 12%, pero más bien se están dando entre el 8 y el 10%, que es lo que marca el índice”, detalló.

Pérez aseguró que la demanda de locales comerciales sigue en alza:

“La ocupación del centro es prácticamente plena. Salvo un caso puntual en calle Mendoza, todo local que se desocupa se alquila en menos de un mes”.

Rawson, cada vez más parecido a Capital

Sobre el crecimiento del departamento, Pérez fue contundente: “Rawson ha crecido mucho y de manera bastante ordenada, concentrando todo el comercio sobre Boulevard Sarmiento”. El corredor aseguró que a diferencia de otros departamentos, donde hay pequeños microcentros, en Rawson el movimiento se centralizó. “Hoy el rawsino compra en Rawson y casi no va al centro”.

En el tramo frente a la plaza, los valores ya se comparan con la Peatonal. “Esa cuadra está apenas un 10 o 15% por debajo de Capital”, afirmó. A partir de ahí, los precios caen progresivamente, aunque el corredor comercial sigue expandiéndose hacia el oeste.

“Ya hay seis o siete cuadras de comercio fuerte sobre el boulevard. Se instalaron marcas como Sporting, Naldo, entre otros. Y ahora alquilamos a comerciantes chinos en la segunda cuadra después de la Plaza Centenario al oeste”, contó.

Cuánto cuesta alquilar en la Peatonal

La Peatonal concentra la mayor demanda de alquileres con ocupación plena. (Foto DIARIO HUARPE)

Un caso particular fue la cuadra de Mendoza entre Laprida y Rivadavia. “Los propietarios subieron mucho las pretensiones cuando vencieron los contratos y eso generó vacíos de hasta seis meses. Fue una excepción, porque en el resto del centro la rotación es inmediata”, sostuvo. Incluso en esa zona se registró un alquiler de 3,5 millones de pesos por un local de 80 m².

El referente inmobiliario precisó los valores actuales en Capital: “En la Peatonal, los locales chicos de 50 o 60 m² rondan los 80 mil pesos el metro cuadrado”, indicó. En superficies mayores, de más de 200 m², el valor baja a entre 50 y 60 mil pesos por metro, siempre en planta baja. En calles aledañas como Tucumán o General Acha, los precios descienden a unos 30 mil pesos por metro cuadrado.

El gigante que llega y marca un boom en Rawson

El local 'que rebasó el vaso' se ubicará sobre calle Boulevard Sarmiento, a unas dos cuadras al oeste de la Plaza de Villa Krause. (Gentileza)

Uno de los hechos que terminó de instalar el debate sobre el boom comercial fue la inminente apertura de un mega local del rubro bazar y hogar en el departamento rawsino. Pérez dio detalles del local y la cifra impresionante que pagarán sus dueños mes a mes.

“Es un local de los mismos dueños que ya tienen dos sucursales en el centro”, explicó Pérez. Se trata del comercio ubicado frente a la plaza 25 de Mayo, sobre calle Mitre.

El nuevo espacio en Rawson tendrá 1.200 metros cuadrados. “600 m² abajo para atención al público y 600 m² arriba como depósito. Por ahora abrirán solo planta baja”, detalló. El dato que más sorprendió fue el valor del alquiler: “Ronda entre 9 y 10 millones de pesos mensuales”, confirmó.