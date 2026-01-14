En la noche del martes rige una alerta amarilla por tormentas para el norte de la provincia de San Juan, según informó el organismo meteorológico nacional. El aviso alcanza a los departamentos de Jáchal, Valle Fértil e Iglesia, donde se prevén condiciones climáticas adversas durante las próximas horas.

De acuerdo al parte oficial, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las precipitaciones podrán estar acompañadas por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante agua en cortos períodos de tiempo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Publicidad

Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, aunque no se descarta que estos registros puedan ser superados de manera puntual en algunos sectores. En las zonas más altas de la cordillera, las precipitaciones podrían presentarse mayormente en forma de granizo y hasta de nieve.

En cuanto a las condiciones térmicas, se prevé que la jornada finalice con una temperatura cercana a los 29ºC. Sin embargo, el calor volverá a sentirse con fuerza este miércoles, cuando se espera una máxima de 35ºC y una mínima de 21ºC.

Publicidad

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población extremar precauciones, evitar circular por zonas anegadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales, ya que las condiciones podrían variar con el correr de las horas.