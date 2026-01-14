San Juan designó por primera vez a una mujer como Directora Ejecutiva de la Cámara Minera de la provincia. Se trata de Sandra Barceló, quien asumirá un rol recientemente creado dentro de la entidad, con funciones clave para la coordinación institucional del sector minero.

La designación fue impulsada por la actual comisión directiva de la cámara, presidida por Iván Grgic y con Analía García como vicepresidenta, la primera mujer en ocupar ese cargo. Con el aval del resto de los miembros, Barceló fue elegida para encabezar la dirección ejecutiva.

Entre sus responsabilidades se encuentra articular el vínculo entre el Gobierno provincial, las empresas mineras y la comunidad, con el objetivo de favorecer el crecimiento, la estabilidad y una relación institucional fluida entre todos los actores que participan de la actividad.

Con esta designación, la Cámara Minera de San Juan incorpora una figura ejecutiva con experiencia en la gestión pública y privada, en un cargo que tendrá peso operativo y capacidad de coordinación dentro de la entidad.

Antecedentes políticos de Barceló

Sandra Barceló cuenta con una extensa trayectoria en la gestión pública. Durante 12 años estuvo al frente de la Secretaría de Industria de San Juan, primero durante la gobernación de José Luis Gioja y luego con Sergio Uñac. En 2019, tras declinar su candidatura a la intendencia de la Capital, fue convocada por el entonces intendente Emilio Baistrocchi para conducir la Secretaría de Cultura, función que desempeñó durante dos años y medio.

En junio de 2022 presentó su renuncia para enfocarse en la formación académica, completando una maestría en la Universidad de San Andrés. Desde entonces, desarrolló actividades en el ámbito privado, asesorando a empresas y pymes en la toma de decisiones estratégicas, con foco en el análisis de costos, en línea con su formación como contadora pública.