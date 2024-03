El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, junto con parte de su gabinete, se reunió con funcionarios nacionales para destrabar el financiamiento de obras públicas nacionales. En este contexto, tras la baja de El Tambolar, el Gobierno nacional confirmó la continuidad del financiamiento de dos obras emblemáticas para la provincia: el Túnel de Zonda y la Ruta 40 Sur. En este marco, el dirigente de la Uocra, Alberto Tovares, dijo a DIARIO HUARPE que hay que esperar que los dichos se consuman en hechos. Cabe destacar que se encuentran en juego el trabajo de aproximadamente 800 personas.

Tovares indicó que no se puede confiar en un Gobierno nacional de Javier Milei, que siempre dijo que no haría obra pública. Por esto, pidió calma y paciencia, para no cargar de expectativas a los trabajadores y al sector en general.

“Yo espero que los dichos se consumen. Hay que esperar, a ver si se hace realidad. Mientras más trabajadores se puedan tomar, mejor. Pero hay que ser cautos”, planteó a DIARIO HUARPE.

Tanto el Túnel de Zonda como la Ruta 40 Sur tienen financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, la primera se encuentra frenada y la segunda aún está a la espera del comienzo de las obras en la Sección II. Todo esto, porque el tesoro nacional tenía retenido los fondos de la entidad internacional.

Orrego, en su reunión con el subsecretario del Interior, Lisandro Catalán, y con el secretario de Provincias y Municipios, Javier Milano, acordó impulsar los trámites de readecuación de los fideicomisos necesarios para habilitar el financiamiento del BID. Esto da una luz de esperanza para la reactivación de las construcciones.

De este modo, se espera que las dos obras, emblemáticas por su envergadura y su importancia, puedan comenzar a rodar lo más pronto posible.

En su punto más fuerte, la obra de la Sección II de la Ruta 40 Sur podría emplear a 300 personas. En el caso del Túnel de Zonda, el máximo de trabajadores podrá ser de 500.

La Sección II de la Ruta 40 Sur

La Sección II de la Autopista San Juan Mendoza consta de 25 kilómetros y comprende el tramo entre Cochagual y Calle 8. Por problemas con las empresas, se encuentra paralizada desde hace años. Sin embargo, la licitación está bajo la UTE conformada por las empresas Ivica y Dumandzic S.A. y Semisa S.A.

Túnel de Zonda

El Túnel de Zonda une Rivadavia, Zonda y Ullúm. Permitirá que en su interior pase el Acueducto Gran Tulum, cuyo objetivo es el de asegurar el abastecimiento de agua potable para una futura población de un millón de habitantes. También en el interior del túnel pasará el gasoducto de dotará de gas a Zonda y Ullum, así como el tendido de fibra óptica para estos dos departamentos.

La obra, que está a cargo de la empresa Queiroz Galvao S.A., tiene un margen de duración de 24 meses. Dado que las explotaciones comenzaron en mayo pasado, podría terminarse en mayo del 2025.