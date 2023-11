Los problemas en la obra pública, no solo de San Juan, sino de toda la Argentina, continúan. Ahora, se frenó la excavación del Túnel de Zonda, que había iniciado a fines de septiembre de este 2023. Según afirmó a DIARIO HUARPE el secretario adjunto de la Uocra en la provincia, Alberto Tovares, en total se despidieron 65 trabajadores de la construcción que se desempeñaban en la explotación y acceso a los portales del paso. ¿La principal razón? La rotura de un robot lanzador de hormigón, indispensable para continuar cavando la zona. Por el momento, la máquina no se arreglará, debido a que sus repuestos no ingresan al país por el freno en las importaciones.

El Túnel de Zonda será un paso estratégico que conectará Rivadavia, Zonda y Ullum, creando la posibilidad de atravesar la Quebrada de Zonda en solo 1.100 metros de camino. Su construcción comenzó por los portales de Rivadavia y de Zonda, en febrero de este año. Luego de avanzados estos trabajos, dieron inicio a la excavación propiamente dicha el 29 de septiembre. Pero cavar este pasaje a través de la montaña consiste en un complejo sistema: excavación, explosión y apuntalamiento de las paredes con hormigón. En este último paso está el problema y es por esto que se tuvo que frenar todo el procedimiento. Por lo tanto, despidieron a 65 trabajadores en total.

La razón es que se rompió el robot lanzador de hormigón. Conforme explicaron fuentes calificadas, esta máquina es fundamental para evitar que las paredes del túnel continúen desgranándose luego de las explosiones. Es que, para apuntalar las mismas, se debe tirar el hormigón especial.

Desde la obra del Túnel de Zonda indicaron que los repuestos para el robot vienen en camino hacia la Argentina. Pero hasta tanto no se solucionen la situación de las importaciones y la cuestión cambiaria, no podrán continuar con la excavación.

Según manifestó Tovares, hace un mes echaron a 40 trabajadores de la Uocra y, el pasado viernes, continuaron con 25 más. En este momento, la actividad continúa con aproximadamente 185 obreros, puntualmente en la remoción de suelos de los portales.

Los trabajos siguen en la remoción de suelos del Portal de Zonda, dado que en el Portal de Rivadavia está ocupado con la excavación. Por esto es que la obra no se frenó por completo.

Sin embargo, Tovares se encuentra preocupado porque la situación continúe agravándose. Es que, los primeros anuncios del gobierno nacional de Javier Milei indican que la obra pública no será una prioridad porque “no hay plata”. Entonces, la Uocra se encuentra en vilo por despidos en más obras. En San Juan, ya son 3.000 los trabajadores de la construcción que fueron echados en los últimos 60 días.

La obra del Túnel de Zonda, en su punto más alto y con la excavación por ambos portales, el de Zonda y el de Rivadavia, tiene previsto emplear a 500 personas.

El Tambolar, otra preocupación para la Uocra

La obra pública más grande en San Juan, la construcción del Dique el Tambolar, comenzará a bajar las horas extras a partir del lunes. Tovares indicó que los obreros hacían más horas de lo normal, pero desde la semana próxima solo cumplirán con su trabajo normalmente.

Cabe destacar que la construcción del dique tiene ocupados actualmente a 1.000 trabajadores. En su punto más alto, podría emplear a 2.000.