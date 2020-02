Trabajadores del subte suspendieron el servicio de la Línea C por fallas en la ventilación de trenes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los trabajadores de la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires suspendieron el servicio de la línea C, que une las terminales ferroviarias de Retiro y Constitución, debido a las fallas técnicas que limitaron la cantidad de formaciones disponibles.



El dirigente de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP), Enrique Rossito, informó esta tarde a Télam que “cerca de las 19 los trabajadores de la línea C debieron suspender el servicio porque se fueron rompiendo los sistemas de aire acondicionado de los coches y sólo quedaban cuatro trenes operativos”.



“Las formaciones de la línea C modelo CNR son selladas, por lo que si no les funciona el aire acondicionado adentro no se puede respirar, los trabajadores están esforzándose todo lo que pueden con las reparaciones pero no dan abasto”, indicó.



“Tuvimos que levantar el servicio que es algo que no queríamos hacer por seguridad, porque la gente se agolpa y sin aire puede suceder algún hecho que no queremos lamentar, estamos trabajando y aspiramos a retomar servicio esta mismo noche”, completó.



Por su parte, la empresa Metrovías, concesionaria de la red de Subtes, informó en su página web que el servicio de la línea C se encuentra interrumpido por una medida gremial.