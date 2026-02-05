Vialidad Nacional, a través del Distrito San Juan, informó que se encuentra desplegando un operativo integral con cinco equipos multidisciplinarios en la Ruta Nacional 141, con el objetivo de determinar las causas de los socavones registrados en distintos tramos y avanzar hacia una solución definitiva y estructural para toda la traza.

El trabajo se desarrolla de manera simultánea en distintos frentes y combina estudios técnicos, relevamientos en terreno, acciones de conservación y operativos de seguridad vial. La meta es comprender en profundidad el origen de las fallas en el terreno y diseñar un proyecto que garantice la estabilidad y durabilidad de la ruta a largo plazo.

Estudios técnicos y análisis del terreno

Por un lado, equipos del área de Estudios y Proyectos llevan adelante un relevamiento exhaustivo de la zona afectada. Las tareas incluyen vuelos con drones especiales de mapeo que aportan información clave para el análisis aéreo de la traza y su entorno inmediato.

Además, se realizan recorridos de las cuencas hídricas para evaluar el comportamiento del escurrimiento superficial y su impacto en la infraestructura vial. A esto se suman estudios morfológicos del terreno, en los que se analizan la composición del suelo, las pendientes y las características naturales del área.

Los especialistas también están cotejando la información actual con registros históricos disponibles. Este cruce de datos permite identificar cómo las crecientes extraordinarias y los trabajos realizados en zonas aledañas han modificado el curso natural de los ríos, generando cambios en la estabilidad del terreno.

Este primer diagnóstico técnico será clave para comprender por qué se producen los socavones y cuáles son los factores que inciden directamente en su aparición.

Proyecto para una solución definitiva

En paralelo a las tareas de campo, un segundo equipo del área de Estudios y Proyectos trabaja en la elaboración de un proyecto integral que tomará como base los resultados del relevamiento técnico.

El objetivo es proponer distintas alternativas de solución definitiva para la Ruta Nacional 141, contemplando criterios vinculados a la seguridad vial, el comportamiento hidráulico, la estabilidad del terreno y la durabilidad de la obra. La intención es avanzar hacia una intervención estructural que permita resolver el problema de manera permanente.

Geolocalización y señalización de socavones

Otro de los equipos técnicos se encuentra abocado a la geolocalización precisa de cada grieta y cada socavón mediante tecnología satelital. Este sistema permite identificar con exactitud cada punto crítico y compartir esa información con cualquier área técnica de Vialidad Nacional, ya sea desde Casa Central o desde otros distritos del país.

El trabajo se complementa con la señalización y marcación física en el terreno, lo que posibilita intervenir cada sector de manera puntual, planificada y segura. Esta tarea resulta clave para organizar las acciones de relleno, reparación y monitoreo de los sectores dañados.

Trabajos para mantener la transitabilidad

De manera simultánea, equipos de la División Conservación avanzan en la habilitación de una huella paralela a la ruta, con el objetivo de mantener la transitabilidad mientras se ejecutan las tareas sobre los socavones y sectores comprometidos.

Esta alternativa busca evitar cortes prolongados y garantizar la circulación controlada de vehículos en la zona, reduciendo el impacto en el tránsito mientras continúan las labores técnicas y operativas.

Seguridad vial y operativos preventivos

El operativo también cuenta con la participación activa del área de Seguridad Vial de Vialidad Nacional, que trabaja en conjunto con Gendarmería Nacional y la Policía de San Juan en la implementación de controles y cortes preventivos.

Estas acciones tienen como prioridad resguardar la seguridad de los usuarios que transitan por el sector y del personal que se encuentra desarrollando tareas en la zona afectada.

Campamentos móviles y presencia permanente

En el marco de este despliegue, Vialidad Nacional instaló tres campamentos móviles en la zona de Marayes y uno en la zona de Bermejo. Esta infraestructura permite mantener una presencia constante en el territorio, brindar una respuesta rápida ante contingencias y realizar un seguimiento continuo de la situación.

Todo este trabajo interdisciplinario, técnico y operativo no solo apunta a resolver los problemas actuales, sino también a avanzar en la estimación del costo aproximado que demandará la obra necesaria para garantizar la estabilidad y seguridad de la Ruta Nacional 141 en el largo plazo. La planificación en marcha busca, de esta manera, una solución concreta y definitiva para una traza clave en la conectividad regional.