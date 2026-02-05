Argentina se prepara para recibir uno de los ejercicios militares combinados más relevantes de su historia reciente. Se trata de “Daga Atlántica” (Atlantic Dagger), una operación conjunta entre los Comandos de Operaciones Especiales argentinos y unidades de élite de Estados Unidos, prevista para comenzar el 6 de abril, según confirmaron altas fuentes de la Casa Rosada.

Aunque las coordenadas exactas aún permanecen bajo estricta reserva, el operativo ya genera expectativas dentro y fuera del ámbito castrense. No solo por la magnitud del despliegue, sino por el mensaje político y estratégico que encierra: un acercamiento inédito en términos de confianza y cooperación militar entre ambos países.

Publicidad

Las unidades involucradas están especializadas en misiones de alto riesgo, como contraterrorismo, rescate de rehenes y operaciones no convencionales. En ese terreno, la experiencia compartida será tan valiosa como el equipamiento que llegará al país.

La élite que llega y la que espera

Desde Estados Unidos ya está confirmada la participación de los Green Berets del Ejército, el Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea y, posiblemente, efectivos del MARSOC, el cuerpo de operaciones especiales de los Marines. Se trata de fuerzas con experiencia real en escenarios de combate y despliegues internacionales de alta complejidad.

Publicidad

Del lado argentino, el hermetismo es total. Sin embargo, fuentes castrenses admiten que podrían intervenir distintas Compañías de Comandos del Ejército, como la 601, 602 y 603, además de unidades de Fuerzas Especiales, el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Fuerza Aérea y las históricas agrupaciones de Buzos Tácticos y Comandos Anfibios de la Armada.

Como suele ocurrir en este tipo de maniobras, se espera también la presencia de un observador internacional, con España como principal candidata.

Publicidad

Confianza, política y un mensaje al mundo

El ejercicio “Daga Atlántica” tiene su respaldo formal en un Memorando de Entendimiento firmado en marzo del año pasado entre el Comando Conjunto de Operaciones Especiales argentino y el Comando Sur de Operaciones Especiales de Estados Unidos, en reuniones realizadas en el Edificio Libertador.

Desde el Estado Mayor Conjunto destacaron entonces que estas coordinaciones permitirán incrementar la preparación militar, reforzar la defensa regional y avanzar en la estandarización de tácticas, procedimientos y sistemas de comunicación.

Una fuente con acceso directo a la planificación fue contundente:

“Lo que no tiene precedentes es el tamaño del despliegue. Estados Unidos trae una cantidad y una calidad de personal y equipamiento que no se veía desde hace décadas. Eso habla de un nivel de confianza enorme”.

Aviones, helicópteros Black Hawk y tecnología de última generación formarían parte del operativo, que en despachos oficiales ya es catalogado como el más importante de los últimos 25 años, al menos en términos políticos.

Un regreso a una relación que supo ser intensa

En el ámbito militar recuerdan que este tipo de ejercicios conjuntos eran más habituales durante la década del ’90 y que, con el paso de los años, esa dinámica se fue diluyendo. “Daga Atlántica” aparece, entonces, como un regreso simbólico a una cooperación más estrecha, en un contexto geopolítico distinto y con nuevos desafíos regionales.

Las posibles locaciones, que incluirían zonas continentales e incluso insulares del sur argentino, refuerzan la idea de un entrenamiento integral. No es un dato menor: en 2024, las Fuerzas Armadas ya realizaron ejercicios multidominio en la Patagonia, y meses después compartieron maniobras con los Navy Seals en la Base Naval Mar del Plata.

Desde el Gobierno nacional aseguran que esto es solo el comienzo. En los pasillos donde se diseñan estos operativos, ya se habla de ejercicios conjuntos con fuerzas convencionales en 2027, una señal clara de que la agenda bilateral en defensa llegó para quedarse.