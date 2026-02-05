Con un fuerte mensaje político y en sintonía con su estilo confrontativo, el gobierno de Javier Milei anunció la creación de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, un organismo que promete intervenir de manera directa en el debate público para refutar información que considere falsa y exponer errores de medios y dirigentes. La decisión reaviva el cruce entre el poder político y el periodismo, y abre un capítulo sensible sobre los límites entre comunicación oficial y libertad de expresión.

El anuncio se realizó a través de la cuenta oficial del Gobierno en la red social X, donde se explicitó que el organismo buscará “desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”. El mensaje, directo y sin matices, se alinea con la narrativa que Javier Milei sostiene desde antes de asumir la Presidencia.

Un modelo que mira a Estados Unidos

En la Casa Rosada comparan esta iniciativa con experiencias similares impulsadas por el expresidente estadounidense Donald Trump, quien durante su gestión promovió espacios y vocerías orientadas a confrontar con medios tradicionales a los que acusaba de difundir “fake news”.

Según fuentes oficiales, la Oficina de Respuesta Oficial funcionará como un canal institucional para fijar posición frente a informaciones que el Gobierno considere inexactas, con el objetivo de disputar el sentido común y fortalecer su relato frente a la opinión pública.

Apoyos, críticas y un debate abierto

La creación del nuevo organismo despertó reacciones inmediatas. Mientras sectores afines al oficialismo celebraron la medida como una forma de “defender la verdad” y equilibrar el poder de los grandes medios, desde ámbitos periodísticos y organizaciones vinculadas a la libertad de expresión surgieron cuestionamientos.

Las críticas apuntan al riesgo de que el Estado avance sobre el trabajo periodístico o genere un clima de presión indirecta sobre la prensa. El debate, una vez más, se instala en un terreno sensible: el equilibrio entre el derecho del Gobierno a comunicar su versión y la independencia de los medios para investigar y cuestionar al poder.

En un contexto de alta polarización, la Oficina de Respuesta Oficial aparece como una nueva pieza en la estrategia comunicacional de Javier Milei, que promete seguir dando que hablar y profundizando una discusión central para la democracia.