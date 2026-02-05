El agua vuelve a ocupar un lugar central en la agenda productiva de Calingasta. Con la firma de un convenio clave entre el Gobierno de San Juan y la empresa Glencore Pachón S.A., el departamento avanza hacia una mejora estructural de su sistema de riego, una demanda histórica de los productores que dependen del recurso para sostener la actividad agrícola en uno de los valles más exigentes de la provincia.

El acuerdo contempla la ejecución de cuatro obras prioritarias de infraestructura hídrica, específicamente desarenadores, que impactarán de manera directa en productores que riegan alrededor de 3.300 hectáreas ubicadas en el centro y sur del departamento. Se trata de intervenciones largamente esperadas, orientadas a mejorar la eficiencia del uso del agua y a proteger una red de canales que es vital para la economía local.

Las obras incluidas en esta primera etapa son: un comparto y desarenador en el canal Cano–Castillo–Galdame, un desarenador en el canal Cano–Castillo y dos desarenadores con comparto en el canal Cano–Castillo.

Según lo previsto, los trabajos comenzarán en marzo y forman parte de un paquete mayor de once intervenciones identificadas como necesarias para mejorar el sistema de riego del departamento. En una etapa previa, la propia empresa realizó los estudios técnicos del sistema hídrico, que permitieron definir las prioridades y avanzar con esta primera fase de ejecución.

La importancia de estas obras se explica en la propia geografía de Calingasta. Al tratarse de un valle cerrado, el departamento suele verse afectado por crecientes provocadas por lluvias intensas, que arrastran sedimentos hacia los canales de riego. Esto genera obstrucciones, roturas y pérdidas de agua que complican la distribución y obligan a constantes tareas de mantenimiento.

En ese contexto, la construcción de desarenadores resulta clave: permiten limpiar el agua antes de que ingrese al sistema, reduciendo la acumulación de material sólido, agilizando el mantenimiento y evitando daños mayores en la infraestructura. Para los productores, esto se traduce en un abastecimiento más confiable, menos pérdidas y mejores condiciones para planificar la producción.

Desde el Gobierno provincial destacaron que este convenio se enmarca en una política de Estado que promueve el trabajo conjunto entre el sector público y el privado para impulsar obras estratégicas, fortalecer la producción local y optimizar la gestión del agua, un recurso cada vez más valioso en zonas productivas como Calingasta.