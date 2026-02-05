La cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 ya se siente y, esta vez, el entusiasmo no solo se juega dentro de la cancha. Las aerolíneas comenzaron a redefinir sus planes de vuelo para responder a una demanda que promete ser masiva: miles de argentinos cruzando fronteras para alentar a la Selección en Estados Unidos.

En ese escenario, American Airlines anunció que aumentará un 30% su capacidad operativa en Argentina, un refuerzo clave pensado especialmente para el período mundialista. La compañía prevé programar hasta 28 vuelos semanales desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, marcando una expansión significativa en la cantidad de asientos disponibles.

Aviones más grandes y más frecuencias

Entre el 28 de marzo y el 24 de octubre, la aerolínea reforzará la ruta Buenos Aires–Nueva York (JFK) con el Boeing 777-300, un avión con capacidad para 304 pasajeros. En la temporada anterior, ese trayecto se realizaba con el Boeing 777-200, de menor capacidad, por lo que el cambio permitirá trasladar a más hinchas en cada vuelo.

La conexión con Miami también tendrá un salto importante: se sumarán tres vuelos extra por semana, alcanzando hasta tres servicios diarios y un total de 17 frecuencias semanales. Las nuevas salidas estarán disponibles los martes, jueves y sábados, ampliando las opciones horarias para quienes viajen hacia el sur de Florida.

En paralelo, American mantendrá cuatro vuelos semanales directos a Dallas Fort Worth, uno de sus hubs más importantes, con conexiones a más de 200 destinos dentro y fuera de Estados Unidos. La ruta, que había finalizado su operación estacional en marzo del año pasado, volverá a activarse de manera temporal por el contexto mundialista.

La competencia también se sube al operativo

El movimiento no será exclusivo de American Airlines. Aerolíneas Argentinas también anunció una operación especial de vuelos, que incluirá servicios directos hacia Kansas y Dallas, además del lanzamiento del vuelo directo Córdoba–Miami, con dos frecuencias semanales desde junio.

La aerolínea de bandera, además, sostendrá una operación reforzada entre Ezeiza y Miami, con 18 frecuencias semanales y hasta tres vuelos diarios, tanto diurnos como nocturnos.

“El Mundial no solo se juega en las sedes, también se vive en el camino”, parecen marcar las aerolíneas, que ya se preparan para trasladar ilusiones, camisetas y sueños celestes y blancos. El 2026 se acerca y, para los hinchas argentinos, el viaje ya empezó.