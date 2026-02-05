Un oficial de la policía resultó gravemente herido durante un procedimiento, tras sufrir un accidente de tránsito que culminó con la amputación de su pie derecho. Así lo confirmó su jefe superior en declaraciones a la prensa, detallando que el hecho ocurrió mientras el agente cumplía con sus funciones.

El incidente se produjo cuando el efectivo fue comisionado para intervenir en un operativo policial. En el traslado, se vio involucrado en un siniestro vial de gravedad, cuyas lesiones condujeron a la necesaria amputación del miembro inferior.

"Es un hecho lamentable que ocurrió en horario de servicio del efectivo y cumpliendo con su tarea específica", explicó el jefe policial consultado. "Dada la gravedad de las lesiones, lamentablemente tuvieron que amputar el pie derecho".

Las autoridades informaron que, desde el momento del accidente, se activaron los protocolos de contención y asistencia para el agente y su familia. "Nosotros inmediatamente estamos dándole contención a él y a su familia, tanto desde lo psicológico como lo asistencial, y nos hemos puesto a su disposición para lo que necesite", aseguró el jefe.

Respecto a las investigaciones, el mazo policial aclaró que el caso es competencia de la Justicia y de la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART). "Esto conlleva, primero, una investigación por parte de la unidad fiscal con respecto al accidente", detalló. "A nivel interno policial, simplemente se hace un seguimiento de su estado de salud porque ya interviene la ART en este sentido, al haber estado en horario de trabajo".