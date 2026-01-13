Tragedia de la Ruta 270: Caucete despide a Enzo Maravilla, el joven de 19 años

La comunidad de Caucete se encuentra conmocionada tras el trágico siniestro vial ocurrido el lunes 12 de enero de 2026 sobre la Ruta 270, a la altura del barrio Nikizanga. Alrededor de las 22:00 horas, una motocicleta en la que viajaban dos jóvenes colisionó frontalmente con una camioneta Ford EcoSport, manejada por un hombre de 67 años que resultó ileso.

La víctima fatal fue identificada como Enzo Maravilla, de 19 años, quien fue trasladado al Hospital Rawson y falleció una hora después del impacto. Su acompañante, un joven de apellido Leiva de 18 años, permanece internado en terapia intensiva en estado delicado; según el parte médico oficial, se encuentra lúcido y estable bajo pronóstico reservado.

Publicidad

Tras confirmarse la noticia, se viralizó el siguiente mensaje entre los vecinos: “Con enorme pesar, se informó el fallecimiento de Enzo, hijo del reconocido radiólogo César Maravilla. Desde distintos sectores de la sociedad caucetera hicieron llegar mensajes de acompañamiento y condolencias a su familia y amigos en este momento tan difícil. Q.E.P.D.”.

La investigación, liderada por el fiscal Sebastián Gómez de la UFI Delitos Especiales y personal de la Comisaría 37ª, maneja la hipótesis de que el motociclista habría invadido el carril contrario al intentar girar hacia el barrio Los Olivos. Todavía se aguardan los resultados de los análisis de alcoholemia para determinar si alguno de los conductores había ingerido alcohol.

Publicidad

Los restos de Enzo son despedidos desde las 14:00 horas de este martes en las Salas Velatorias San José, frente a la plaza departamental, aunque el horario y lugar del sepelio aún no han sido confirmados por la familia.