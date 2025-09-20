Una tragedia enlutó la tarde de este sábado en la zona del Dique de Ullum. Un hombre, que se encontraba circulando en bicicleta, falleció luego de sufrir una caída y estrellarse contra uno de los muros en la Ruta 60. El accidente ocurrió precisamente en la zona de descenso del paredón. Según la información, el golpe recibido por el ciclista fue letal, provocando la pérdida de la vida en el lugar del hecho.

Al momento del suceso, personal policial y de la UFI Delitos Especiales se encontraban trabajando en el lugar. Si bien las autoridades aún no han dado a conocer la identidad del fallecido, las primeras informaciones indican que se trataría de una persona de entre 50 y 60 años de edad.

Publicidad

Según las primeras indagaciones, las fuertes ráfagas de viento Zonda que azotaban la zona podrían haber sido el desencadenante de la tragedia. El ciclista estaba descendiendo en su bicicleta cuando sufrió la caída que resultó ser fatal. De esta manera, las autoridades no descartan que la fuerza del viento haya provocado que el hombre perdiera el control y se estrellara.

El hecho ocurrió en horas de la tarde, y el personal policial continúa en la Ruta 60 recabando información para determinar las causas exactas de la caída y el posterior golpe.