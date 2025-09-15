Un violento siniestro vial ocurrido en la madrugada de este lunes en el departamento Rivadavia culminó en tragedia con el fallecimiento de un joven motociclista. El accidente involucró a una camioneta y una motocicleta en una intersección céntrica de la capital sanjuanina.

El hecho se registró aproximadamente a las 06.50 horas en la intersección de Avenida Libertador y calle Las Palmas. Según el informe preliminar de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) - Delitos Especiales, el siniestro se produjo cuando una camioneta Toyota Hilux, conducida por Martiniano Alcoba Arena (19), que circulaba por Avenida Libertador con dirección este-oeste, impactó contra una motocicleta Zanella RX150, manejada por Jeremías Gregorio Galan Quiroga (20), quien circulaba por calle Las Palmas de norte a sur.

La fuerza del impacto proyectó al motociclista, quien cayó a una acequia en la vereda sur, quedando inconsciente. La moto terminó enganchada en un canasto de basura. La camioneta, por su parte, habría cruzado al carril contrario para finalmente detenerse unos 100 metros más allá del punto de colisión.

Personal policial de la Comisaría 13°, a cargo del Cabo Diego Monla, acudió al lugar. El servicio de emergencias médicas trasladó de inmediato a Galan Quiroga al Hospital Rawson, donde ingresó con diagnóstico de múltiples fracturas y en estado de inconciencia. Pese a los esfuerzos del equipo médico, el joven falleció a consecuencia de las gravísimas lesiones sufridas.

En el lugar se procedió al secuestro de evidencias, entre las que se encuentran una mochila con ropa, guantes, una billetera con documentación personal del fallecido, dinero en efectivo y los restos de un celular.

La intersección donde ocurrió el accidente se encuentra semaforizada; no obstante, en el horario del hecho, los semáforos funcionaban en modo intermitente.

El caso se encuentra a cargo del Dr. Francisco Nicolia, Fiscal interviniente, junto a la Ayudante Fiscal Gimena Cornejo. Las investigaciones continúan abiertas para determinar las causas exactas y las eventuales responsabilidades en el trágico accidente que enluteció a una familia sanjuanina.