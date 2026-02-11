Después de más de dos décadas sin competencia electoral real, todo indica que la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) San Juan se encamina a un hecho histórico: la realización de elecciones con más de una lista en carrera. La oposición que encabeza Alejandro Savoca presentó los avales y la documentación requerida para disputar la conducción del gremio, actualmente en manos de José “Pepe” Villa, y dejó el escenario listo para que el 9 de abril los afiliados vuelvan a elegir entre alternativas, hecho que no ocurre desde 1994.

De confirmarse la oficialización de las listas, Villa enfrentará por segunda vez en las urnas a un rival interno luego de 22 años. Fuentes oficiales indicaron que la última elección con competencia en las urnas fue en 1994, cuando Villa compitio y le ganó a Victor Hugo Flores. Esto ocurrió una década después de que el dirigente asumiera por primera vez la secretaría general, en 1984. Desde entonces, el histórico referente del sindicalismo estatal sanjuanino se mantuvo al frente del gremio sin oposición formal en los comicios, acumulando más de cuatro décadas de conducción ininterrumpida.

Alejandro Savoca confirmó a DIARIO HUARPE que la presentación se realizó en tiempo y forma. “Logramos reunir los avales suficientes para que nos oficialicen la lista y también cumplimos con todos los requisitos que marca el estatuto del gremio”, aseguró. Si bien desde el espacio opositor confían en que no habrá objeciones, el paso clave ahora será la revisión de la documentación por parte de la Junta Electoral, que en los próximos días deberá definir si la lista queda oficialmente habilitada.

La eventual oficialización marcaría un punto de inflexión en la vida institucional de UPCN San Juan. Por primera vez en más de dos décadas, los afiliados tendrían la posibilidad de optar entre dos proyectos gremiales distintos, en un contexto atravesado por debates salariales, paritarias y el vínculo con los gobiernos de turno. En ese marco, la elección del 9 de abril aparece como una oportunidad para reabrir la discusión sobre la alternancia y la renovación en la conducción sindical.

Un dato clave del armado opositor fue la decisión de unificar a los distintos sectores que cuestionan la continuidad de Villa. En ese proceso, el equipo de Savoca logró que Carlos Quinteros declinara su candidatura y se sumara a la lista como secretario adjunto, consolidando un frente único opositor. La estrategia apunta a evitar la dispersión del voto y concentrar el descontento interno en una sola propuesta.

De este modo, todo el arco opositor quedó alineado detrás de la candidatura de Savoca, con el objetivo explícito de disputar el liderazgo histórico del gremio y promover un recambio en la conducción.

“La idea es ofrecer una alternativa y darle a los afiliados la posibilidad de elegir”, afirmó Savoca.

Mientras tanto, el oficialismo sigue de cerca el proceso de oficialización y se prepara para un escenario que no se presentaba desde hace más de 20 años. Si la Junta Electoral valida las listas, UPCN San Juan se encaminará a una elección que promete ser histórica y que podría poner fin a un extenso ciclo de hegemonía sindical.