Tras cinco años de silencio, Jaime Ross volverá a los escenarios en 2020

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

A cinco años de su última presentación en vivo, el uruguayo Jaime Ross anunció que en agosto del año próximo ofrecerá cuatro conciertos en el Auditorio Nacional del Sodre, en Montevideo.



El creador de clásicos como “Durazno y Convención”, “Si me voy antes que vos” y “Los Olímpicos”, entre otros, presentará el 6, 7, 8 y 9 de agosto el espectáculo “Mediosiglo”, en el que celebrará 50 años de carrera.



Para la ocasión, el artista estará acompañado por una numerosa banda integrada por importantes músicos, entre quienes destacan Hugo Fattoruso, Gustavo Montemurro, Nicolás Ibarburu y una murga dirigida por Edu “Pitufo” Lombardo.



"Me di cuenta de que necesitaba una banda sólida y numerosa, una pequeña filarmónica popular montevideana en donde se contemplaran las corrientes de la murga, el candombe, el tango, la milonga, el rock y el jazz. Esos son los seis colores presentes en este espectáculo, los colores que piden las 30 canciones que elegí”, explicó Ross en declaraciones a medios uruguayos.



La celebración por los 50 años de carrera incluye una reedición masterizada de su obra completa, que acaba de lanzar el sello Bizarro.



Aunque aún no está confirmado, se baraja la posibilidad de que el uruguayo repita estas presentaciones en Buenos Aires.