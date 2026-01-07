Luego de completar la mejora de la conectividad en las escuelas primarias públicas de San Juan durante 2025, el foco del plan provincial se traslada ahora al nivel secundario. El objetivo para este año es avanzar con la instalación de mejor internet en las aulas donde los estudiantes utilizan las netbooks entregadas por el Gobierno de Marcelo Orrego.

Según confirmó a DIARIO HUARPE Patricio Gutiérrez, presidente de San Juan Innova, las escuelas secundarias quedarán conectadas con red LAN en las aulas específicas donde los alumnos usan las computadoras. “Esto mejorará la velocidad del internet que conecta los dispositivos. La idea es intervenir en las aulas de los chicos que estaban en sexto grado y que el año pasado recibieron sus computadoras”, explicó.

El titular del área detalló que los trabajos están previstos para comenzar en febrero y tendrán una duración estimada de entre tres meses y medio y cuatro meses. Sin embargo, aclaró que aún no está definido cuántas escuelas secundarias públicas serán alcanzadas en esta etapa. “El año pasado fueron 366 escuelas primarias públicas. En el nivel secundario todavía no sabemos cuántas serán, pero estimamos que los plazos serán similares”, indicó.

Además, otro punto a tener en cuenta al momento de iniciar los trabajos es la expectativa por la entrega de netbooks prevista para este año, según indicó Gutiérrez. “Estamos esperando el listado del Ministerio de Educación para comenzar, porque de nada sirve que empecemos a trabajar pensando que las computadoras se van a entregar en una escuela y luego terminen llegando a otra. Eso implicaría invertir recursos, tiempo y dinero en lugares donde la intervención podría concretarse recién cinco o seis meses después”, explicó.

Desde San Juan Innova destacaron que la proyección es ampliar la cobertura de manera progresiva. La estimación oficial apunta a que, hacia 2030, todas las aulas de las escuelas públicas de la provincia cuenten con una red de conectividad adecuada.

“Deberían estar todas las aulas conectadas, y esto nos da un respiro presupuestario, porque si intentáramos conectar todas las aulas de una sola vez, solo podríamos cubrir unas pocas escuelas y nos quedaríamos sin fondos”, concluyó Gutiérrez.