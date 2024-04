Siguen las polémicas tras el aumento ‘a mano alzada’ de las dietas de los senadores de la Nación. En las últimas horas, trascendió que el nuevo esquema de actualización de salarios para el Senado también incluye la reincorporación del aguinaldo.

Los miembros del Senado cobraban 1.7 millones de pesos como piso y pasarán a cobrar 4 millones tras una votación exprés e inesperada que se realizó al final de la sesión convocada para debatir los pliegos de los embajadores propuestos por el Gobierno.

Durante el día de hoy, se conocieron los detalles del proyecto en el que los senadores percibirán 13 dietas en lugar de 12, lo que a fin de cuentas se trata de un aguinaldo, beneficio con el que no contaban hace años.

El asunto toma aún más gravedad por el método utilizado para votar. Al haberse realizado ‘a mano alzada’, no hay un registro oficial de quiénes aprobaron y quiénes rechazaron la medida.

La reacción de Luis Caputo al aumento de dieta de los senadores

A través de un posteo en su cuenta oficial de X, Luis Caputo cruzó a los senadores por aumentarse la dieta en más de un 100%: “Vergüenza ajena lo del Senado ayer. El nivel de desconexión con la gente y la situación económica actual es total”, escribió Caputo de forma concisa sobre la determinación.

Victoria Villarruel se despegó del aumento de dieta de los senadores

A través de un mensaje en su cuenta de X, Victoria Villarruel aclaró que no tuvo nada que ver con la votación: “Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado, NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones”, escribió.