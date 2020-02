Tras el empate contra Defensa y Justicia, Zielinski ya piensa en la Copa Libertadores

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El entrenador de Atlético Tucumán, Ricardo Zielinski, reconoció hoy que su equipo no hizo "un buen partido" ante Defensa y Justicia, rival con el que igualó 1 a 1 por la Superliga, y aunque aclaró que "no hay que buscar excusas", dijo que "no es fácil jugar a pocos días de un nuevo desafío internacional", en referencia a la Copa Libertadores.



Atlético Tucumán debutará el miércoles, en La Paz, Bolivia, en la fase 2 del principal torneo continental. Será visitante de The Strongest, mientras que la revancha se disputará una semana después, en el Monumental "José Fierro", de la capital tucumana.



El entrenador explicó que el plantel se entrenará mañana y allí evaluarán los lesionados -Dylan Gissi y Nicolás Aguirre-, además de los refuerzos que se sumaron en los últimos días, para armar el plantel que viajará el lunes rumbo a territorio boliviano.