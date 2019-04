Tras el incidente con el técnico, el "Pato" Ávila decidió retirarse del fútbol

Ojalá sea una decisión en caliente y sus seres queridos lo hagan replantearse lo que Ricardo Ávila ya tiene decidido. Retirarse del fútbol.

Es que luego del mal momento que vivió el propio jugador de Colón con su técnico Ernesto Fullana en el partido ante Peñarol por la tercera fase del Federal Amateur donde empataron 0 a 0 en el juego de ida, el "Pato" como se lo conoce en el ambiente futbolístico, escribió unas palabras en su cuenta de Facebook refiriéndose a que dejará de jugar al fútbol luego de lo que sucedió.

Cuando se jugaban los últimos minutos del partido entre el Merengue y el Bohemio, Fullana lo reemplazó por un compañero a Ávila y éste salió muy enojado del campo de juego, pateando botellas y pegándole al techo del banco de suplentes, además de insultar al aire. En eso se le acercó el técnico en cuestión y le habría dicho que se tranquilizara y le dio un pequeño golpe en la cabeza, motivo por el cual el jugador reaccionó levantándose y propinándole un golpe de puño en el rostro a Fullana que terminó ensangrentado. Luego los separaron para que la situación no pasara a mayores.

DIARIO HUARPE le consultó al "Pato" Ávila sobre esa situación, lo que el jugador confesó: "Me tocó salir y me enojé por el cambio y, Fullana me puteó y me pegó una cachetada, por eso yo reaccioné", señaló el jugador. Quien continuó con su explicación diciendo, "Nos equivocamos los dos. El error fue mutuo pero bueno, siempre se lleva lo peor el jugador,en este caso yo", dijo Ávila.

Pero además de esa sorprendente reacción del jugador del Merengue, también sorprendió a propios y extraños lo que horas más tarde publicó en su cuenta de Facebook, donde señala que se retirará del fútbol. "Hoy tome una decisión muy difícil y triste para mí y mí flia ...se va hablar cosas que no son gente que va opinar sin saber cuáles fueron los motivos ..pido disculpas por el mal momento ... gracias a todos x el cariño recibido todo este tiempo que jugué fútbol ... ahora m toca la parte q me van a criticar x lo sucedido pero como dije solo yo sé cuál fue el motivo ... agradezco a todos de corazón y en especial a vos futbol querido x hacerme tan feliz ...hoy dejo de jugar con todo el dolor que llevo hoy en esté momento es un desgarro al corazón .... gracias a mi flia x el apoyo y perdón x los malos momentos ... gracias mami x todo ...y agradecer a todos los equipos que m toco jugar ... gracias por todo! Coseche un montón de amigos!!". Textual.

Este fue el posteo del "Pato" Ricardo Ávila