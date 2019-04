En un partido polémico, Colón y Peñarol empataron sin goles

Cuando se supo que en la tercera fase del Torneo Federal Amateur se juntarían Colón y Peñarol, se sabía que iba a ser un duelo picante por todo lo que hay en juego, nada menos que un ascenso al Federal A.

Este domingo se jugó el partido de ida en cancha del Merengue, allí no se sacaron ventajas, empataron 0 a 0 y en la revancha, el fin de semana que viene en el Ramón Pablo Rojas deberá haber un ganador que avance a la cuarta fase y quede más cerca de ese objetivo.

El encuentro que se disputó este domingo, no hubo emociones en los arcos, pero si existieron varias decisiones polémicas por parte del árbitro Pablo Núñez y algunos jugadores.

Colón fue superior en la primera parte, contó con algunas chances para abrir el marcador pero finalmente no lo pudo hacer. Peñarol se paraba bien atrás para que los dirigidos por Ernesto Fullana no pudieran hacerle daño.

Hasta que empezaron a llegar las decisiones arbitrales que para la gente de Colón estuvieron fuera de lugar. Fueron expulsados Rodrigo Jofré y Alejo Carrizo, quedando con nueve jugadores el Merengue.

A partir de allí, Peñarol creció de manera obligada por la superioridad numérica, contó con varias chances de abrir el marcador pero el arquero Pablo Carrizo volvió a transformarse en figura como ya lo había hecho en la fase anterior ante Peñaflor.

Otra polémica decisión arbitral que en este caso fue reclamada por la gente de Peñarol, fue cuando el "Gatito" Gustavo Pereira marcó el primer gol del partido pero fue anulado por Pablo Núñez.

En medio de todas esas polémicas, hubo una situación que causó sorpresa entre los presentes. Cuando quedaba poco para el final del partido, el técnico Ernesto Fullana de Colón decidió reemplazar al jugador Ricardo "Pato" Ávila, quien salió del campo enfurecido, pateando botellas e insultando al aire, luego se acercó Fullana y éste le habría dicho que se tranquilizara y le tocó la cabeza y, allí vino la reacción del jugador con un golpe de puño al rostro de su técnico. El propio Ávila le contó su versión a DIARIO HUARPE, "Estuvimos mal los dos porque a mi no me gustó que me sacara del partido, pero Fullana me insultó y me golpeó la cabeza, por eso reaccioné de esa manera. Fue un momento de calentura y no justifico mi reacción", señaló el jugador Merengue.

El partido luego continuó y en la parte final, el propio Pereira tuvo un tiro libre que con intervención de Carrizo, la pelota dio en el palo y luego Wilson Ortíz la sacó sobre la linea. El partido se termino en igualdad 0 a 0 y ahorá todo queda abierto para la revancha en cancha del Bohemio.