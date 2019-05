Tras el triunfo del peronista Schiaretti, Uñac lo felicitó en redes

En las elecciones de Córdoba el actual gobernador Juan Schiaretti obtuvo el 53,9% de los votos por lo que el primer mandatario de San Juan, Sergio Uñac, utilizó las redes sociales para felicitarlo.

"Felicito al compañero Schiaretti por el gran resultado logrado en las #EleccionesCórdoba. Los cordobeses han ratificado un modelo de gestión que les brinda en la provincia desarrollo y previsibilidad", escribió Uñac en Twitter.

En el segundo puesto se ubicó Mario Raúl Negri (Córdoba Cambia) con el 17,78% de los votos, luego Ramón Javier Mestre (UCR) con el 10,94% y Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal Córdoba) con el 3,72%.

"Estamos convencidos de que no habrá república en Argentina sin el peronismo y estamos convencidos de que no habrá futuro en el peronismo si no es republicano", expresó Juan Schiaretti en su discurso.