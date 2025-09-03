El Club Atlético Juventud Alianza comunicó este miércoles 3 de septiembre, la desvinculación de Maximiliano "Pachi" Pascual como director técnico, junto a su equipo de colaboradores. La salida del exfutbolista se produce tras un rendimiento irregular del plantel en el Torneo Clausura, con apenas una victoria en las primeras ocho fechas, y la decisión se dio tras la reciente derrota por la mínima diferencia ante 9 de Julio. El cuerpo técnico que lo acompañaba, Maximiliano Ponce (ayudante de campo), y Sebastián Quiroga (preparador de arqueros) también quedaron afuera.

Maximiliano "Pachi" Pascual (en el medio de la imagen) junto a Maximiliano Ponce (margen izquierdo), era ayudante de campo y Sebastián Quiroga (margen derecho), fue el preparador de arqueros. Foto: Club Atlético Juventud Alianza

Pese a que el club no peligra en su permanencia, la campaña irregular llevó al club decidir el final del ciclo de Pascual, que se identifica con los colores de la institución, ya que creció futbolísticamente allí desde los 5 años y debutó en la primera división con solo 16. Por su parte, la dirigencia aún no ha anunciado al sucesor de Pascual.

Publicidad

La entidad de Santa Lucía, a través de sus plataformas digitales, oficializó la salida de quien fue un ídolo en su etapa como jugador. La decisión se tomó a más de un año de su arribo, cuando asumió la conducción del plantel en reemplazo de Ernesto Fullano el 11 de agosto de 2023. Pachi Pascual, referente de la institución, cierra un ciclo en un momento deportivo complejo para el conjunto, que no logra consolidar una campaña regular.

Ahora el Lechuzo deberá encarar su siguiente compromiso sin un conductor principal. El próximo desafío será el domingo contra Juventud Zondina, en un encuentro crucial para levantar cabeza en el certamen doméstico.