Magnus, un perro colombiano que venció el cáncer, se convirtió en protagonista de un emotivo video que rápidamente se viralizó en TikTok y otras plataformas. Su dueño, Camilo Triana, decidió anunciar la recuperación del animal de una manera especial: decoró su auto con globos violetas y un mensaje escrito en el vidrio trasero que decía “Mi perro superó el cáncer”, para recorrer las calles compartiendo la buena noticia.

La reacción no tardó en llegar. Conductores, peatones y motociclistas que se cruzaban con el vehículo respondieron con bocinazos, saludos y palabras de felicitación, mientras Magnus asomaba la cabeza por la ventanilla trasera, disfrutando del cariño espontáneo de la gente. La escena quedó registrada en un video que supera las 17 millones de reproducciones y sumó más de 3 millones de “me gusta”.

En las imágenes se observa al perro emocionado, moviendo la cola y recibiendo gestos de afecto durante todo el recorrido. Triana acompañó la publicación con un mensaje dedicado a su mascota: “Te amo Magnus, eres el mejor perro del mundo”, que amplificó aún más la empatía del público.

Miles de usuarios dejaron comentarios celebrando la recuperación del animal y destacando el vínculo entre Magnus y su dueño. “Felicidades, peludito, a disfrutar de la vida” y “Magnus es un guerrero de vida” fueron algunos de los mensajes más repetidos en una publicación que terminó trascendiendo fronteras y conmovió a toda la comunidad digital.