Luck Ra defendió a La Joaqui y destruyó a Wanda Nara tras su pelea

La creciente tensión entre Wanda Nara y La Joaqui sigue generando una ola de titulares y versiones encontradas, pero en las últimas horas, Luck Ra se sumó al debate. El cantante, quien es pareja de La Joaqui, intervino en la polémica mientras asistía a la gala de los 'Personajes del Año' organizada por la Revista Gente.

Aunque el músico intentó inicialmente distanciarse del conflicto, terminó ofreciendo su postura frente a los persistentes rumores que involucran a su novia y a la conductora de MasterChef Celebrity.

Antes de abordar el tema controversial, Luck Ra celebró su exitoso año profesional. El artista compartió su felicidad y reflexión sobre su carrera: “Este año fue muy fuerte, estoy muy feliz de eso. Fue una nueva experiencia muy importante para mí. Lo del Vélez fue lo más impresionante. La vara la superé hace rato, todo lo que venga es bienvenido”.

Sin embargo, las preguntas sobre el supuesto escándalo entre su pareja y Wanda no tardaron en aparecer. El origen del conflicto se remonta a semanas atrás, cuando Ángel de Brito afirmó que Wanda le habría solicitado a los directores de Gente que excluyeran a La Joaqui del evento, supuestamente debido a un enojo por un desplante de la cantante en defensa de Valentina Cervantes. Mientras Wanda desmintió tales pedidos y La Joaqui mantuvo el silencio, la controversia continuó creciendo.

Cuando se le preguntó sobre los hechos, el músico no esquivó la cuestión, aunque sí marcó una distancia de la veracidad del rumor. En su respuesta, Luck Ra dejó entrever su escepticismo sobre la acusación: “Si la veo a Wanda la saludo, no creo que el rumor de que bajó a la Joaqui sea cierto, con esa pregunta me matan”.