Cultura y Espectáculos > Contundente
Juli Poggio sobre la China Suárez: "No voy a opinar de ella como mujer"
POR REDACCIÓN
El fuerte enfrentamiento que se desató entre China Suárez y Juli Poggio tras un comentario malinterpretado en el streaming La Casa, volvió a ser tema de conversación en la televisión. Luego de que la actriz reaccionara con "mensajes picantes" en X (ex Twitter) desde Turquía, y a pesar de que figuras como Lizardo Ponce y la Tía Sebi explicaron el contexto original, la controversia se mantuvo.
Ahora, Poggio decidió abordar el tema directamente durante su participación en el programa La Mañana con Moria (con Moria Casán).
La ex concursante de Gran Hermano detalló cómo manejó la situación mediática y la exposición que generó el cruce: "Aprendí que, con la exposición, estas cosas pasan. No me puse mal…".
Cuando fue consultada sobre su opinión respecto a la China Suárez como persona, Juli Poggio fue contundente y ofreció una respuesta que no dejó lugar a dudas: “No la conozco. No voy a opinar de ella como mujer porque no la conozco”.
Finalmente, Poggio respondió sin dudar sobre la posibilidad de compartir un proyecto profesional con Suárez en el futuro, despejando cualquier rumor de veto o enemistad duradera. De manera tajante, aclaró: “Sí, obvio. Nunca trabajé con ella, pero de mi parte no tengo ningún tipo de problema”.