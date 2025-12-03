Natación sin barreras: la escuela Meraki ofrece clases inclusivas para niños y niñas

Con el espíritu que define su nombre, la escuela de natación Meraki se prepara para iniciar una nueva temporada de enseñanza acuática. La palabra, de origen griego, significa "hacer algo con el alma, el amor y la creatividad", un lema que la institución local adopta como guía para su trabajo pedagógico e inclusivo.

La escuela, que funciona en el Camping de la UDAP (Carlos Pellegrini, Rivadavia), abrirá sus puertas desde el 23 de diciembre de 2025 hasta el 6 de febrero de 2026. Las clases se dictarán de martes a viernes, de 9 a 12 horas, y están dirigidas a niños y niñas de 4 a 17 años.

Una propuesta con foco en lo integral

Según se destaca en su presentación, Meraki Natación "surge como una propuesta educativa, recreativa e inclusiva". Su objetivo principal es ofrecer un espacio donde el aprendizaje de la natación se combine con "la formación en valores, la convivencia y el disfrute compartido".

"Enseñar a nadar, promover hábitos saludables y acompañar los procesos de desarrollo integral de cada niño y niña" son los pilares sobre los que se asienta esta escuela que busca trascender la instrucción técnica para enfocarse en el crecimiento personal de sus alumnos.

Información práctica para la inscripción

Los interesados pueden contactarse al 2645594420 o a través de WhatsApp en el mismo número. La inscripción tiene un costo de $50.000 por niño (no reembolsable y no sujeto a promociones), e incluye una mochila y una botella de hidratación.

El valor de la temporada completa es de $160.000 por niño. Sin embargo, la escuela ofrece una promoción especial por pago anticipado: si se abona hasta el 28 de noviembre de 2025, el costo individual baja a $140.000, y en el caso de hermanos, cada uno paga $130.000.

Un espacio seguro e inclusivo para todos

La escuela hace especial hincapié en su carácter abierto. "Recordamos que esta escuela de natación es un espacio para todos, brindando un espacio de esparcimiento seguro y amigable", señalan en su comunicado, reafirmando su compromiso con la inclusión y la creación de un ambiente positivo donde el aprendizaje nade de la mano de la diversión y el respeto.