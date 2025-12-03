Préstamos de $10.000.000 en diciembre: requisitos y tasas de interés en los principales bancos

En un contexto económico complejo, los principales bancos del país continúan ofreciendo préstamos personales por montos que pueden alcanzar los $10.000.000. Sin embargo, acceder a esta financiación implica cumplir con requisitos específicos y asumir costos financieros significativos, con tasas efectivas anuales que, en algunos casos, superan ampliamente el 100%.

La oferta está dirigida principalmente a empleados en relación de dependencia, monotributistas, autónomos, jubilados y pensionados, aunque las condiciones varían sustancialmente según la entidad y el perfil del solicitante. El factor común es la necesidad de acreditar ingresos estables, una antigüedad laboral mínima y un historial crediticio que cumpla con los criterios de cada banco.

Publicidad

Comparativa de ofertas bancarias clave

A continuación, un resumen de las condiciones en algunas de las principales entidades para préstamos cercanos a los $10.000.000, según información verificada a diciembre de 2025:

Banco Nación: Tasa Efectiva Anual (TEA): 81,30% (para clientes que acreditan haberes allí). Costo Financiero Total Anual (CFTEA): 104,68%. Plazo máximo: 72 meses. Condición clave: La cuota no puede superar el 35% de los ingresos netos. Requiere al menos 3 meses de antigüedad laboral para clientes del banco.

Banco Provincia: Tasa Nominal Anual (TNA): 98%. Plazo máximo: 72 meses. Destinatarios: Empleados públicos, privados y jubilados que cobren en Provincia. La cuota tampoco debe exceder el 35% del ingreso neto.

Banco Macro: Tasa Efectiva Anual (TEA): 133,78%. Costo Financiero Total Anual (CFTEA): 186,85%. Plazo máximo: 60 meses. Ejemplo de cuota: Para $10.000.000 a 60 meses, la cuota ronda los $1.064.318 . Es obligatorio ser cliente del banco.

Banco BBVA: Tasa Efectiva Anual (TEA): 269,23%. Costo Financiero Total Anual (CFTEA): 368,96% (a 60 meses). Plazo máximo: 60 meses. Requisito de ingresos: Mínimo de $308.200 mensuales. La cuota no puede superar el 30% del ingreso neto.



Requisitos generales y advertencias

Más allá de las diferencias en tasas y montos, los bancos comparten criterios básicos para la evaluación:

Publicidad

Ingresos comprobables: Mediante recibo de sueldo, constancia de monotributo o declaración jurada. Antigüedad laboral: Por lo general, entre 3 meses y 2 años, dependiendo de la categoría (empleado, monotributista, autónomo). Historial crediticio: Se verifica en centrales de deuda para evaluar el comportamiento de pago. Límite de endeudamiento: La cuota mensual del nuevo préstamo, sumada a otras deudas, usualmente no debe exceder entre un 30% y un 40% de los ingresos netos.

La documentación requerida suele incluir DNI, comprobante de domicilio y constancia de ingresos.