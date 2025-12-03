Barbie Vélez contó cuál fue el trauma que le dejó su mamá Nazarena

En el programa Storytime de Bondi Live, la actriz Barbie Vélez se sinceró sobre las inseguridades relacionadas con su cuerpo, provocando que su madre, Nazarena Vélez, se quebrara al aire y confesara sentirse culpable.

Barbie y Nazarena trabajan juntas en este programa, compartiendo todo tipo de charlas con su comunidad junto a Laura Ufbal, la otra conductora. Durante la emisión, el tema central fue el diálogo sobre los trastornos alimenticios, incluyendo la bulimia, la anorexia, los atracones y otras dificultades vinculadas a la comida y, crucialmente, a la mirada de los demás.

Consultada sobre su propia relación con la comida, Barbie fue muy directa: "Nunca tuve anorexia ni bulimia, no quiero meterme en algo que capaz algunas personas lo sufrieron de verdad, pero yo siento que desde chica, desde la adolescencia, que estaba muy atenta a no engordar".

La actriz detalló su situación explicando: "Yo siempre tuve tendencia a engordar, tengo un metabolismo que si como algo, engordo. Por eso es que siempre estuve muy atenta a eso para evitarlo". Además, la presión no solo era interna, sino que le afectaba directamente en su trabajo: "Iba a una producción y me decían, ´ay que linda, te faltarían tres centímetros menos de caderas´ o ´están tres kilitos más arriba´". Esta necesidad de encajar en los estándares la llevaba a tomar medidas extremas: "A mis 17 años, si tenía una campaña de fotos, tres semanas antes me restringía un montón con la comida".

Al escuchar las palabras de su hija, Nazarena Vélez se emocionó profundamente. La madre reconoció: "Tengo muchas ganas de llorar..." y añadió: "Porque te escucho hablar hija y me siento culpable. Cuando vos tenés una mamá que le da tanta, tanta importancia a lo estético, uno siempre copia lo que hace la madre. Es un tema que me toca".

Quebrada por la emoción, Nazarena reflexionó sobre la responsabilidad de los padres en la transmisión de valores estéticos: "Es una realidad y está bueno que la gente también lo vea del otro lado. Si sos mamá, es muy importante lo que nosotros le damos y le transmitimos a nuestros hijos. La importancia de cómo les podés cag la cabeza. A mí me lo metió el medio y la sociedad".