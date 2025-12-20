Tras siete años, el Hospital de Valle Fértil reactiva las cirugías ginecológicas

En un hecho significativo para la salud pública del departamento, este viernes 19 de diciembre se reactivaron las cirugías ginecológicas en el Hospital Dr. Alejandro Albarracín de Valle Fértil, tras un lapso de siete años sin este tipo de prestaciones en la institución. A través del programa de cirugías periféricas, un equipo especializado realizó exitosamente seis ligaduras de trompa, marcando un avance concreto en la descentralización de los servicios sanitarios y mejorando el acceso para las mujeres de localidades alejadas.

El equipo detrás del logro. FOTO: Gentileza

Las intervenciones beneficiaron a seis pacientes voluntarias, de entre 32 y 40 años, provenientes de USNO y de la cabecera departamental. Este servicio local evita que deban trasladarse a la Capital para acceder a una cirugía programada, facilitando el proceso y reduciendo costos logísticos y personales. El objetivo central de esta iniciativa es acercar los servicios quirúrgicos a las comunidades rurales, acortar listas de espera y responder con equidad a las necesidades de salud de la población, tal como destacaron las autoridades sanitarias.

La actividad fue posible gracias al impulso del plan de descentralización quirúrgica del gobierno provincial, coordinado por el Ministerio de Salud a cargo de Amílcar Dobladez. En el operativo participaron conjuntamente la Secretaría de Medicina Preventiva, Emergencia y Catástrofe, la Dirección de Cirugías Periféricas y todo el personal del hospital local, bajo la coordinación de la directora Claudia Gelvez. La ginecóloga Gimena Quiroga, integrante del equipo, resaltó la importancia del hito: "Es un gran avance y una ventaja para toda la población. Desde el equipo de salud podemos contener a la sociedad y la demanda". Con este paso, se reafirma el compromiso de acercar una atención médica de calidad y accesible a todos los rincones de la provincia.