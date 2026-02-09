Detuvieron a una "motochorra" que fue abandonada por su cómplice

Un intento de robo por parte de un dúo de motochorros fue frustrado por la reacción de las propias víctimas, dos adolescentes, en la noche del domingo 8 de febrero en la ciudad de San Juan. El hecho resultó en la inmediata aprehensión de una de las sospechosas, quien fue abandonada en el lugar por su cómplice al huir. El sistema de Flagrancia tomó intervención en la causa.

El episodio ocurrió alrededor de las 22:30 en la calle French, al 900 Norte. Según el relato policial, dos jóvenes de 17 años caminaban por el lugar cuando fueron sobrepasados por una motocicleta conducida por un hombre y acompañada por una mujer. La detención del rodado a pocos metros generó alarma en los adolescentes, quienes intentaron retroceder.

En ese instante, la mujer bajó rápidamente de la moto y alcanzó a uno de los menores, sujetándolo por la espalda para inmovilizarlo. Esta acción permitió que el hombre le sustrajera el teléfono celular que el joven llevaba en su bolsillo. Tras consumar el arrebato, ambos delincuentes intentaron darse a la fuga.

La reacción de la víctima, sin embargo, fue inmediata. El adolescente persiguió a los asaltantes y, en plena huida, propinó una patada a la motocicleta. El golpe desestabilizó el vehículo, provocando la caída de ambos ocupantes. Mientras el hombre logró liberarse y escapar tras un forcejeo –perdiendo en el proceso el celular robado–, la mujer quedó en el suelo y fue reducida en el acto.

Testigos del hecho, vecinos alertados por los gritos, acudieron a colaborar con los jóvenes y facilitaron la aprehensión de la sospechosa. Fue identificada como Oriana Nair Villafañe Meritello, de 23 años, con domicilio en el barrio Villa El Salvador de Chimbas. De acuerdo con fuentes judiciales consultadas, la detenida posee antecedentes penales.

El hombre que logró escapar continúa prófugo. Según la descripción proporcionada por las víctimas y los testigos, viste una remera gris sin mangas y una bermuda negra. La investigación, a cargo del sistema de Flagrancia, avanza para lograr su identificación y captura, mientras se analizan las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona.