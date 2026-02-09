Obras Sanitarias informó que una rotura en un conducto de 450 milímetros obligó a realizar tareas de reparación de urgencia este lunes 9 de febrero en el departamento Rawson. Esto provocará afectaciones en el servicio de agua potable en Barrio Valle Grande y zonas aledañas.

Según se informó oficialmente, personal de servicio detectó el inconveniente en inmediaciones del barrio y de inmediato inició los trabajos necesarios para restablecer el normal funcionamiento del sistema. Las tareas se extenderán hasta aproximadamente las 18.

Mientras duren los trabajos, se espera que el suministro de agua potable se vea reducido o interrumpido, por lo que se solicitó a los vecinos extremar el cuidado de la reserva de los tanques domiciliarios.

Desde el organismo recordaron que los tanques permiten afrontar este tipo de situaciones por más de 24 horas, siempre que se haga un uso racional del agua, priorizando actividades básicas como bebida, higiene y alimentación.

Las autoridades indicaron que se informará cualquier novedad en caso de cambios en los horarios estimados o una normalización anticipada del servicio.